腸癌「切癌保肛」新選擇　大幅改善生活品質

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奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟說明，在直腸癌手術方面，全直腸繫膜切除術（TME）」是中、低位直腸癌手術的標準步驟。那什麼是直腸繫膜呢？直腸繫膜就是直腸的「腸繫膜」，是指跟直腸直接相連的軟組織，相鄰的血管跟淋巴管都在其中，手術時必須一併清除乾淨。英國外科手術大師Heald在1982年提出「全直腸繫膜切除術（TME）」的觀念，可以有效降低局部復發率及提高病人的長期生存率。
經肛門切除手術 增加可保留功能
先前研究顯示，以腹腔鏡進行直腸癌手術，能讓病人較快恢復體能活動及工作，且不影響腫瘤控制。「經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME）」，與原本的腹腔鏡微創手術結合，除腹部傷口外，也從肛門處裝設另一組腹腔鏡，藉由從腹部端及肛門端進行手術，達到腫瘤腸段切除，除了更有把握界定足夠的安全距離外，病人也得以保留更多的直腸，增加保留肛門或排便功能的機率。
手術前應諮詢 對症下藥才有用
周家麟醫師表示，經肛門全直腸繫膜切除合併腹腔鏡微創手術經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME），適用在中低位直腸癌的病人，讓腫瘤能夠被看得更清楚，減少組織損傷；但此類手術未必適合每一位病人，因此手術前應諮詢醫師專業意見並經詳細評估來決定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54129
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