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腸癌「切癌保肛」新選擇　大幅改善生活品質

腸癌「切癌保肛」新選擇　大幅改善生活品質
腸癌「切癌保肛」新選擇　大幅改善生活品質

健康醫療網

2022-06-16 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】70歲男性因解血便至門診求診，醫師幫病人做肛門指診後發現，在離肛門口兩個指節處有一個腫瘤硬塊，經大腸鏡切片檢查診斷為「低位直腸癌」。大腸直腸癌是臺灣從2005年至今蟬聯發生人數第一的癌症，名列國人十大癌症死因的第三位，其中約有30至40%發生在直腸，過去這些病人除了擔心癌症治療，也常要面對未來排便功能及肛門保留問題。

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全直腸繫膜切除術 降低復發、提高生存率

奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟說明，在直腸癌手術方面，全直腸繫膜切除術（TME）」是中、低位直腸癌手術的標準步驟。那什麼是直腸繫膜呢？直腸繫膜就是直腸的「腸繫膜」，是指跟直腸直接相連的軟組織，相鄰的血管跟淋巴管都在其中，手術時必須一併清除乾淨。英國外科手術大師Heald在1982年提出「全直腸繫膜切除術（TME）」的觀念，可以有效降低局部復發率及提高病人的長期生存率。

經肛門切除手術　增加可保留功能　

先前研究顯示，以腹腔鏡進行直腸癌手術，能讓病人較快恢復體能活動及工作，且不影響腫瘤控制。「經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME）」，與原本的腹腔鏡微創手術結合，除腹部傷口外，也從肛門處裝設另一組腹腔鏡，藉由從腹部端及肛門端進行手術，達到腫瘤腸段切除，除了更有把握界定足夠的安全距離外，病人也得以保留更多的直腸，增加保留肛門或排便功能的機率。

手術前應諮詢　對症下藥才有用

周家麟醫師表示，經肛門全直腸繫膜切除合併腹腔鏡微創手術經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME），適用在中低位直腸癌的病人，讓腫瘤能夠被看得更清楚，減少組織損傷；但此類手術未必適合每一位病人，因此手術前應諮詢醫師專業意見並經詳細評估來決定。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54129

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