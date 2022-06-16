男女心肌梗塞風險不同？ 女性發生4種「非典型症狀」別輕忽

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張嘉修醫師指出，女性邁入更年期至停經後約55歲左右，心血管疾病如心肌梗塞的死亡率驟然升高。由於更年期後失去荷爾蒙保護，如果本身有三高問題，如血壓、血糖、血脂控制不良，女性在更年期後容易大幅增加心血管風險，死亡率也隨之上升。
腹痛、肩膀痛是心臟警訊？ 注意非典型心絞痛
女性是因為比男性能忍痛，才輕忽心肌梗塞？張嘉修醫師指出，真正值得注意的是女性發生在心肌梗塞時較少以典型的胸悶、胸痛症狀為表現，反而可能出現上腹疼痛、肩膀疼痛、噁心、頭暈等非典型心絞痛的狀況。
張嘉修醫師表示，女性常見心臟疾病也與男性不同，通常女性更容易面臨內分泌疾病如甲狀腺功能異常，或是二尖瓣膜脫垂、逆流等疾病。但是這些問題未必與女性的心肌梗塞直接相關，平時仍應做好三高控制，發生徵兆時則及早就醫。
不一定是斑塊堵住！ 女性易有非阻塞性心肌梗塞？
張嘉修醫師說明，女性在更年期前發生心肌梗塞，有較高機率屬於「非阻塞性」的心肌梗塞，可能原因包括血管痙攣造成急性收縮，或是瀰漫性的血管斑塊在血管攝影時未被發現。部份內分泌疾病或瓣膜問題也可能造成心臟肌肉受損，導致女性發生心肌梗塞。
張嘉修醫師指出，心肌梗塞的患者9成以上會接受心導管檢查，針對主要血管透過顯影劑觀察血液流動與血管形狀，區分血管有無阻塞及阻塞程度。如果血管沒有阻塞卻仍發生心肌梗塞，可利用新式光學同調斷層掃描檢查血管中的細微斑塊，或診斷是否有血管攣縮、痙攣等現象。
防心肌梗塞男性應運動舒壓！ 女性當心非典型症狀
女性出現哪些徵兆應及早注意心臟健康？張嘉修醫師提醒，如果發生固定性胸悶、胸痛，每次持續超過10分鐘且好發在天氣冷熱變換交替時節，或是症狀明顯影響到運動能力，比如以往能爬兩層樓現在走不到兩層樓就非常喘。凡自覺有類似情況都建議及早檢查。
張嘉修醫師呼籲，心肌梗塞在台灣有年輕化現象，尤其男性30多歲到40多歲的發生比例明顯增加，中壯年族群正處於職場奮鬥的生命階段，顯示壓力與男性心肌梗塞年輕化有關。提醒男性應建立運動習慣，並找到排解壓力的適當方式。
女性則要注意容易輕忽的非典型症狀，張嘉修醫師指出，女性在更年期前有荷爾蒙保護，但若三高沒有積極控制，更年期後出現嚴重心肌梗塞、中風的比例會大幅提高。因此，女性在更年期前應積極控制血壓、血糖、血脂，更年期後更要小心保養身體，避免心血管發生重大傷害。
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