腦血管疾病為台灣人10大死因的第4位！中風警訊別輕忽 F.A.S.T口訣辨識重要症狀
根據2022年衛生福利部十大死因統計顯示，腦血管疾病為台灣人10大死因的第4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，此外，腦中風經常造成失能的後遺症，是我國成人殘障的主因之一，後續頻繁的就醫更是帶給照顧者及家庭經濟沈重的負擔，嚴重影響存活者的生活品質。
根據國外媒體Mayo Clinic報導，若能及早發現患者的疾病徵兆，即可避免疾病惡化，降低患者發生嚴重後遺症的可能性。由於腦中風症狀可從患者的外表、肢體動作和口語表達做最直接觀察，所以專家呼籲民眾牢記腦中風的早期症狀「FAST」口訣，以判別腦中風的初期症狀。
牢記腦中風的早期症狀「FAST」口訣
腦中風雖然意外且來得突然，但只要把握搶救的黃金時段，就能降低腦中風患者失能程度。
- 「F」代表臉部（Face），請患者露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或是出現嘴角歪斜現象；
- 「A」代表手臂（Arm），請患者雙手抬高平舉，維持約10秒鐘，觀察其中一隻手臂是否會無力下垂；
- 「S」代表說話（Speech），請患者說一句簡單的話，或回答你的問題，觀察是否出現口齒不清或無法表達的現象；
- 「T」代表時間（Time），當出現任何一個上述症狀時，請記下發病時間，並迅速將患者送往醫院急診室治療。
原文來自：Mayo Clinic
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