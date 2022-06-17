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記者杜撰消息來源　今日美國報撤稿23篇

▲美國媒體《今日美國》16日表示，一名社內記者在報導中造假，目前已下架了23篇相關文章，該名記者也已辭職。（圖／美聯社）
▲美國媒體《今日美國》16日表示，一名社內記者在報導中造假，目前已下架了23篇相關文章，該名記者也已辭職。（圖／美聯社）

中央社

2022-06-17 15:07:56

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）今日美國報（USA Today）內部稽查後，確認社內突發新聞記者米蘭達撰稿時引述不實，涉及杜撰採訪與消息來源，已移除報社網站上23篇相關報導。

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「華盛頓郵報」報導，米蘭達（Gabriela Miranda）已辭職，無法取得她的回應。

「今日美國報」移除23篇她自2021年春到今年春天的報導，包括一篇「這是我的土地，我要留下：這些選擇留下作戰不外逃的烏克蘭女性」（This is my land, I stay’: These Ukrainian women are among thousands choosing to fight, not flee）。

除發布刪文清單，「今日美國報」也公布米蘭達被調查的扼要。報社表示，調查始於幾週前一則來自「外部的更正請求」，進而擴大到她的多篇報導，包含她所寫的一些熱門話題和被熱議的新聞。

「今日美國報」在聲明中說：「內部查核發現她裡面引述的一些對象並非報導所稱機構的人員，似有杜撰之嫌。某些引述的消息人士甚至無法確認是否存在，此外，有些報導的引述對象則是張冠李戴。」

華郵指出這類報導不實案例常引發醜聞。華郵就曾於1981年因旗下記者庫克（Janet Cooke）坦承編出一則8歲海洛因成癮者的報導，被迫繳回1座普立茲獎（Pulitzer Prize）。

紐約時報也曾於2003年被揭所屬記者布萊爾（Jayson Blair）的報導編造故事、剽竊其他記者的新聞。（譯者：陳亦偉）1110617

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