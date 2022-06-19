台式火鍋「崩潰吃法2選1」？全場一看頭痛：拜託全趕出去
台灣人愛吃火鍋，自然而然也形成各種美食宗教戰爭。日前，一名網友就和朋友賭氣，一個愛吃芋頭，把芋頭丟進火鍋煮，另一個則是把肉片放到生蛋裡沾來吃，結果比較文立刻掀起戰火，紛紛直呼「真的太噁心了」。
臉書社團「爆廢公社」，一名正妹網友就PO文直呼「我跟朋友的戰爭，到底是火鍋煮芋頭噁心還是肉片沾生蛋噁心，火鍋就是要煮芋頭不是嗎！」據了解，芋頭放進火鍋煮，口感會變得軟爛，湯頭也會充滿芋頭的渣渣，因此非常不受普遍人的歡迎，至於肉片沾生蛋，大多是屬於日式壽喜燒的吃法，而在一般的台式火鍋店比較少見，雖然有提供生蛋，可搭配沙茶醬、醬油、蔥、蒜等調味，當成醬汁來吃。
沒想到貼文瞬間點燃戰火，討厭的人表示「吃火鍋加芋頭的麻煩坐隔壁桌，謝謝」、「芋頭碰到任何食物都是噴」、「應立法禁止芋頭入場」、「兩個我都不行」、「芋頭我不會主動丟下去煮，但沾蛋液我絕對拒絕」、「煮芋頭打妹，煮肉片不管加不加蛋一樣、打妹」、「可以都趕出去嗎」。
但大多人竟然是兩者都愛「都很讚，生蛋上面還要灑七味粉」、「兩個都很讚，吃壽喜燒一次滿足」、「煮芋頭跟肉片沾蛋都好像是我會做的事」、「我兩派都接受」、「我覺得都很好吃，芋頭煮爛之後吃起來那個香味真的很棒，肉片沾生蛋是下鍋前弄，會讓肉更順滑柔軟」。（編輯：詹鎰睿）