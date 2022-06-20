環境清消妙招曝　移民署辦新住民家庭教育講座

移民署中區事務大隊台中市第一服務站於16日舉辦新住民家庭教育講座，邀請台中市東區社區公共托育家園主任陳雪嬌，與新住民一起分享日常生活中，環境消毒的妙方，讓生活可以更安心。
公共托育家園招收滿兩個月以上未滿兩歲之幼兒，幼兒托育時除了每天入園前基本的量體溫、酒精消毒之外，老師在協助幼兒換尿布前後也會清潔雙手、戴上手套，放學後老師會使用漂白水將教室擦過，用酒精將玩具消毒一遍，最後再用紫外線燈全室消毒。主任陳雪嬌表示，若新住民自己在家裡照顧小孩，也可以遵守上述環境清消原則，一起守護孩童的健康。
在課程中陳主任現場示範如何將漂白水稀釋，鼓勵新住民回家可以將拖把水添加漂白水稀釋，能夠拖地同時消毒。來自越南的阮芳草表示，疫情期間都不太敢出門，透過課程學習了漂白水的稀釋方式，以後可以用漂白水拖地及擦拭桌子，讓家人住起來更乾淨更安心。
移民署台中市第一服務站站主任王驥表示，病毒是看不見摸不著，卻深深影響每個人的身體健康，新住民將環境消毒的訣竅學會了，回家可以保護家人，期待大家確實做好環境清消及戴好口罩。
※【NOWnews 今日新聞
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