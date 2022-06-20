女教師滑倒腰椎椎間盤爆裂　大小便失禁復健一年才改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
椎間盤突出是國人常見的脊椎疾病，根據文獻統計，椎間盤突出與遺傳、體質、年齡、性別、生活習慣、職業、體重都有關。景美醫院院長莊仕勇指出，臨床上，遇過最年輕的患者年僅9歲，大部分則是五十歲以上較容易發生，尤其年紀越大、體重越重的人，發生率也較高；另外，工作需要搬重物，或暴露於全身振動的職業，如鑽地工人、直升機駕駛等，統計上來說都是好發族群。
臨床上，90％以上椎間盤突出造成症狀的患者，經過休息、用藥或復健可以復原；但約有10％的患者，因可能脊椎合併其他問題，如較嚴重椎間盤突出、椎間盤破裂、脊椎滑脫或脊椎狹窄，經X光或核磁共振檢查發現壓迫神經，引起神經痛症狀，就需要手術治療。
椎間盤突出復發率達4成 神經沾黏增加手術難度
椎間盤突出的手術，可以作單純的椎間盤切除神經減壓，或者是椎間盤切除同時作融合手術（放入椎間墊片及骨釘固定）來避免復發椎間盤突出神經壓迫！「脊椎手術要注意的細節非常多，最重要的是避免傷害神經。」莊仕勇院長舉例，進行椎間盤突出手術時，要盡可能降低軟組織傷害, 所以, 顯微微創手術傷口小、肌肉筋膜損傷少、 出血少、恢復外, 是最好的選擇。一般來說，單純椎間盤突出切除手術復發率約3成，隨著年紀越大、復發率越高；若是發生再突出甚至脊椎滑脫，就得再次手術。
莊院長進一步表示，曾收治一名來自台中的脊椎手術失敗症候群患者，5年前因椎間盤突出接受傳統減壓手術，結果椎間盤突出復發，合併脊椎滑脫造成神經壓迫，再次手術已嚴重神經沾黏，整個手術花了2、3小時，總算剝離被纖維組織包覆的神經，才順利完成手術。
有效預防沾黏發生 提高手術安全性、避免傷神經
莊仕勇院長補充，脊椎手術後血水、蛋白質、組織液體，會覆蓋於暴露的神經上，增生纖維組織，進而形成神經沾黏；神經沾黏屬正常現象，但不一定會有症狀，少數患者會感覺下背部怪怪的，甚至腰痠背痛、神經痛。
若需要再次手術時，沾黏可能導致無法分辨神經或纖維組織，不慎傷害神經膜、硬脊膜，發生脊髓液滲漏，恐造成大小便失禁、癱瘓。所幸目前已有防沾黏凝膠，可在手術後的神經表面形成保護，於術後沾黏旺盛期6~8周內阻隔其他組織，保護暴露的神經，有效預防神經沾黏；萬一需要二次手術也能提高安全性，避免神經損傷的危險。
避免日常3行為 減少脊椎負擔
隨著年紀漸長，多數人都有機會發生脊椎退化，莊仕勇院長提醒，日常盡量不彎腰搬重、不提重物，減少加重脊椎負擔的行為，同時適當運動增加肌肉，足夠的肌力以穩定骨頭及椎間盤，以及維持韌帶彈性，有助維持健康的脊椎品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54151
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw