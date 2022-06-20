「快樂護骨 逆挺人生」類風濕性關節炎講座前進童綜合醫院
【健康醫療網／記者林怡亭報導】類風濕性關節炎發病不治療 骨質恐遭失能性破壞 早上起床關節劇痛、手指無法伸展…小心類風濕性關節炎上身! 據統計，全台約有10萬人罹患類風濕性關節炎，更好發於中年婦女，若疾病未好好治療控制，嚴重將會出現不可逆的失能性破壞。童綜合醫院過敏免疫風濕科邱瑩明主任說明，類風濕性關節炎是由於免疫系統異常，引起關節自發性的發炎反應，除了造成關節變形、發炎之外，還可能侵犯全身各個組織器官，影響患者日常行動能力、降低長期生活品質。有鑑於此，邱瑩明主任攜手中華民國類風濕性關節炎之友協會，共同舉辦類風濕性關節炎衛教講座，與民眾與病友來分享類風濕性關節炎之基本認識、治療新知與日常照護，即日起開放報名:
活動日期：2022/06/25 (六) 09:30-12:00
報名連結：https://reurl.cc/yrG9mO
本場更同時安排禪繞畫課程，由專業講師帶領民眾與病友一起繪出自己的禪繞畫作，幫助類風濕性關節炎的日常手部復健，鍛鍊關節靈活度。
講座全程免費，並配合防疫規定進行講課，請手機掃描QR Code填單報名，或致電 0908-107-034 謝小姐，現場贈西式餐盒及就診前評估表，名額限50名，敬請即早報名保留席位。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54168
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