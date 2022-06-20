台灣費森尤斯卡比公司培養優秀行銷人才　獲頒傑出ＭR認證

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TPMMA理事長朱茂男一行人今日前往台灣費森尤斯卡比公司，頒發傑出MR證書給該公司邱建智總經理；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。台灣費森尤斯卡比公司的價值創造源於注重患者的需求，並致力為卓越人才打造最佳工作環境。
關愛生命 Caring for life，致力於改善每個病人的生活品質
費森尤斯卡比是一間全球性的醫療保健公司，專注於急重症藥物及有關透析、輸液和臨床營養的藥品及醫材科技，幫助照顧重症和慢性病患者，公司產品包括靜脈注射的藥物、癌症、延緩腎衰竭、靜脈、腸道營養有關的醫療儀器。公司承諾提供最好的藥物和科技給醫護人員，讓他們為病人提供最佳的治療，並將病人/消費者的健康放在首位，提供全方位的營養，給醫療專業人員照護病人完整的解決方案。
台灣費森尤斯卡比公司重視人才培育，積極鼓勵同仁取得MR認證
公司致力為醫護人員提供必備的藥品和技術，並幫助他們尋找應對難題的最佳解決方案，為了做好專業服務，人才培育一直是公司的重點。除了公司內部培訓課程及外部訓練外，亦鼓勵同仁取得MR資格認證，提升個人專業能力，協助醫護人員一同增進民眾健康及生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53446
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