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炎夏來襲！　營養師教你怎麼「吃」才健康

炎夏來襲！　營養師教你怎麼「吃」才健康
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健康醫療網

2022-06-20 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近來天氣炎熱，民眾常在大太陽底下曬出一身汗，營養師建議，面對酷暑，更要注意補充營養，也可透過適當烹調方式來促進食慾，選擇當季食材，並作對的飲食選擇，達到營養均衡、維持健康的目標。

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涼拌、清蒸或水煮　當季料理最新鮮中山附醫營養科營養師張靖欣建議，烹調方式宜清淡爽口，選擇涼拌、清蒸或水煮等方式料理。可增加口味變化，善用天然辛香料，例如:蔥、薑、蒜、香菜及九層塔或是以當季新鮮水果入菜，像是檸檬、番茄及鳳梨等清爽提味可幫助促進食慾。

同時選用消暑食材做料理，當季瓜類蔬菜:冬瓜、絲瓜、蒲瓜、黃瓜及苦瓜等，以及適量綠豆、薏仁和蓮子都是不錯的選擇。

酷暑炎夏　4大衛生安全要牢記

5-9月是台灣食物中毒的高峰期，溫暖潮濕的環境最適合細菌生長繁殖，張靖欣也提醒，食物選購、烹調與保存需遵守以下原則：

1.選購。易腐敗食物檢視商品外觀及氣味是否改變，生鮮冷藏/冷凍食品購買後建議使用保冷袋裝。

2.烹調。食物製備前清潔雙手，食材確實清洗，加熱達中心溫度70℃以上。

3.保存。餐食在2小時內食用完畢，建議盡量當餐吃完，未食用完食物保存熱藏60℃以上、冷藏7℃以下或冷凍-18℃以下，復熱食用應確保中心溫度達75℃以上，以減少細菌生長。

4.避免交叉污染。冷藏或冷凍食物要妥善包覆，並將生食和熟食分開擺放；廚房刀具砧板要區分為生食和熟食兩套使用。

炙熱氣候　水份攝取要足夠

張靖欣提到，炎熱的天氣讓人滿身大汗，建議每日水分攝取1500~2000毫升，平時要養成喝水的習慣，少量多次飲用，若感到口渴時時身體已經是缺水狀態，長期缺水還可能造成便秘，腎臟病及心臟病之病友更須留意水分適當補充。

冰涼消暑食物　健康陷阱要注意

暑氣逼人是不是總忍不住想吃個冰涼消暑的食物，但要小心不要造成健康負擔。張靖欣說明，例如大家喜愛的涼麵，但要注意涼麵醬汁熱量超高外，上鋪少量的小黃瓜絲和紅蘿蔔絲容易營養不均，建議可以加一顆茶葉蛋，或是牛奶/豆漿。

另外，水果富含纖維質又有許多維生素和礦物質，但要注意糖分攝取，建議最適當的食用量是每次一個女生拳頭大小，每日攝取2~4次，糖尿病的病友則建議每日2次，並切記避免以水果取代蔬菜；同時儘量少喝飲品，以白開水為首選。

至於冰品攝取也可以選擇低熱量的仙草、愛玉、寒天或適量水果，並慎選衛生乾淨的店家。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54162

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