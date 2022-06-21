送未來的自己生育禮物 數位歌姬米利亞「凍卵」

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她也坦然地說，現在是最好的凍卵時機，自己經濟能力穩定，也確定凍卵為自己人生帶來的價值。自己身邊周遭很多單身女性加入凍卵行列，他們會衡量不要為了生小孩硬湊不適合的對象，或是想先做自己喜歡的事情，找對象就靠隨緣。「我也是很隨興的人，對生育沒有太多設限，但是擔心未來某天會想要寶寶，所以先把健康的卵子冷凍保存，我也鼓勵適婚的女性先凍卵，在發展親密關係或專注工作時，可以少一點對未來生育的焦慮。」
艾微芙生殖醫學中心楊文瑞醫師說，女性順利懷孕的關鍵點大多在卵子的品質，又和年紀有絕對相關。凍卵療程會先評估女性AMH卵子庫存量的狀況，一般而言，35歲以下會希望冷凍8-10顆成熟卵子，較能確保一胎的活產率。接著調養客戶身體的營養狀況，規劃施打排卵針劑，經過1-2次回診監測濾泡成熟的情形，等待養出健康成熟的卵子後，就能安排「舒眠取卵手術」，最後利用先進的「玻璃化卵子冷凍技術」保存，整個療程大約只要2週。
米利亞也說，艾微芙的看診環境很寬敞舒適，沒有診所的壓迫感，每次來都會抽血追蹤生理數值，安排打排卵針會針對濾泡生長的程度調整劑量，整體的檢查跟療程規劃都很詳細，感受得到醫療團隊跟客戶一起達成目標的責任感，不管是醫師、護理師或諮詢師都給了非常完整的建議，服務也很親切。雖然自己打排卵針有心理障礙，但是我覺得女生都很堅強、很勇敢，就沒有什麼好害怕的！
楊文瑞醫師也透漏養卵小技巧，最重要就是不要熬夜！生活作息要規律，身體熬夜免疫力會變差，產生出來的生殖細胞品質會降低；均衡飲食，可以適度補充葉酸和維生素D，有助加強濾泡發育，進而提高卵子品質；搭配適度的運動，譬如：快走、慢跑、有氧運動，須避免過度的運動，譬如重訓。建議未來有生育需求的女性，在35歲以前凍卵，保留年輕「卵」實力，放心築夢高飛！