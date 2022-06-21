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送未來的自己生育禮物 數位歌姬米利亞「凍卵」

▲數位歌姬米利亞（右）選擇艾微芙診所楊文瑞醫師（左）執行「冷凍卵子」療程，並鼓勵適婚女生加入凍卵行列。（圖／艾微芙診所提供）
▲數位歌姬米利亞（右）選擇艾微芙診所楊文瑞醫師（左）執行「冷凍卵子」療程，並鼓勵適婚女生加入凍卵行列。（圖／艾微芙診所提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-21 16:35:24

30多歲的數位歌姬米利亞，從一個普通上班族轉換跑道，勇敢追逐當歌手的夢想，天生擁有好歌喉的她，參加直播平台比賽奪下冠軍獲得發片機會，成功發行兩張單曲，現專職為線上當紅歌唱型直播主，珍惜擁有興趣與工作完美結合的機會，全心投入歌唱事業的她，毅然決然選在發行2022全新單曲〈孤獨動物〉的這一年，完成「冷凍卵子(凍卵)」療程，達成人生新的里程碑，不僅用好嗓音唱出都會女性在感情中的韌性，也用行動表達現代女性對未來生育規劃的自主性。

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「想要給現在跟未來的自己一個禮物、也是一個保障。」米利亞說，唱歌一直是我很喜歡的事情，現在專職歌唱型直播，多數時間都在工作室工作，其實生活圈很小，也會擔心未來遇見靈魂伴侶的那一天，當時的卵子健康度能不能夠讓彼此擁有小孩，等於是「把凍卵當作嫁妝(笑)」。

她也坦然地說，現在是最好的凍卵時機，自己經濟能力穩定，也確定凍卵為自己人生帶來的價值。自己身邊周遭很多單身女性加入凍卵行列，他們會衡量不要為了生小孩硬湊不適合的對象，或是想先做自己喜歡的事情，找對象就靠隨緣。「我也是很隨興的人，對生育沒有太多設限，但是擔心未來某天會想要寶寶，所以先把健康的卵子冷凍保存，我也鼓勵適婚的女性先凍卵，在發展親密關係或專注工作時，可以少一點對未來生育的焦慮。」

艾微芙生殖醫學中心楊文瑞醫師說，女性順利懷孕的關鍵點大多在卵子的品質，又和年紀有絕對相關。凍卵療程會先評估女性AMH卵子庫存量的狀況，一般而言，35歲以下會希望冷凍8-10顆成熟卵子，較能確保一胎的活產率。接著調養客戶身體的營養狀況，規劃施打排卵針劑，經過1-2次回診監測濾泡成熟的情形，等待養出健康成熟的卵子後，就能安排「舒眠取卵手術」，最後利用先進的「玻璃化卵子冷凍技術」保存，整個療程大約只要2週。

米利亞也說，艾微芙的看診環境很寬敞舒適，沒有診所的壓迫感，每次來都會抽血追蹤生理數值，安排打排卵針會針對濾泡生長的程度調整劑量，整體的檢查跟療程規劃都很詳細，感受得到醫療團隊跟客戶一起達成目標的責任感，不管是醫師、護理師或諮詢師都給了非常完整的建議，服務也很親切。雖然自己打排卵針有心理障礙，但是我覺得女生都很堅強、很勇敢，就沒有什麼好害怕的！

楊文瑞醫師也透漏養卵小技巧，最重要就是不要熬夜！生活作息要規律，身體熬夜免疫力會變差，產生出來的生殖細胞品質會降低；均衡飲食，可以適度補充葉酸和維生素D，有助加強濾泡發育，進而提高卵子品質；搭配適度的運動，譬如：快走、慢跑、有氧運動，須避免過度的運動，譬如重訓。建議未來有生育需求的女性，在35歲以前凍卵，保留年輕「卵」實力，放心築夢高飛！

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