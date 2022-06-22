特企／全視線超感光鏡片　時尚、保護一起搞定

我是廣告 請繼續往下閱讀
全視線®超感光™偏光鏡片相較於前一代的產品，可變得更深色、變色速度比上一代更快、偏光效果佳，突破傳統偏光和現有光學變色技術的框架，也替消費者考量不同生活情境下的多樣需求。除基本的戶外光線防護，也著重室內螢幕工作及開車的使用情境，致力於提供清晰及防護兩者兼備的變色鏡片。超感光®偏光鏡片更於2021年業界享負盛名SILMO PARIS上獲得視覺類Silmo d'or獎項。此獎項不僅是對品牌的肯定，更奠定品牌劃時代的技術革新。超感光偏光™鏡片主要是針對時常在強烈光線下從事戶外活動的需求者所設計，例如：攝影、釣魚、登山、水上活動、雪地、駕車等專業人士，融合全視線®鏡片的時尚及專業兩大要素，讓生活、興趣及工作都能一「鏡」搞定。
近年來，全視線®逐漸成為變色鏡片中的首選品牌。品牌也因應流行趨勢，研發出多種色彩的變色鏡片，讓近視眼鏡也兼具時尚墨鏡元素。因此，在過去數年間不乏可見許多知名藝人、運動明星或網紅選用配戴。全視線®逐漸發展成為戶外、日常皆實用的時尚變色鏡片代表。2022新品發表會更是邀請到台灣外景節目第一線藝人KID及鮪魚擔任主持人，希望藉此普及室內外活動眼睛防護的重要性，也期許品牌能成為消費者日常生活的最佳時尚單品。
全視線®官方網站：https://www.transitions.com/zh-tw/
全視線®粉絲團：https://www.facebook.com/TransitionsTaiwan