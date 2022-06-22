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特企／全視線超感光鏡片　時尚、保護一起搞定

▲(左起)KID林柏昇、全視線台灣區楊雅寧總經理、Joeman翁雋明、鮪魚徐瑋吟，活動現場合影。（圖／品牌提供）
▲(左起)KID林柏昇、全視線台灣區楊雅寧總經理、Joeman翁雋明、鮪魚徐瑋吟，活動現場合影。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-22 17:40:45

自2020疫情爆發，新的生活模式逐漸取代過去的日常習慣，因隔離、居家工作、居家上班上學等各種新型態生活，疫情後花費更多的時間接觸3C螢幕；與此同時，健康及室內防疫的重視，也使露營、野餐等室外活動逐漸蔚為風潮，人們於戶外接觸陽光的時間逐漸增長，因此日常中全面的光線防護將比以往更為重要。

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研究顯示，光線敏感及畏光的人數比多數人所認知的更加普遍。因此全視線®作為全球光線防護的先鋒，透過多樣的產品、成熟的技術以及優質的產品，使變色鏡片逐漸廣為人知。30多年來的努力，讓全視線®已然成為變色類產品中的產業先驅。視無限GEN8系列為全視線®產品中消費者使用佔比最普及的品項，目前已發展至第八代的技術。由紫外線啟動變色功能，讓室內戶外只需要一副眼鏡，也使此系列成為入手全視線®鏡片的最佳入門款。疫情後，根據生活型態及消費者的需求改變，光線防護的需求及效能更受重視。與時俱進的浪潮下，2022年夏季全視線®更推出新一代超感光™系列，致力提供更有效的全天候眼睛保護。透過創新的奈米複合技術及變色結構設計，研發出室內外和所有光線情況下最佳效能的有害光線防護。

全視線®超感光™偏光鏡片相較於前一代的產品，可變得更深色、變色速度比上一代更快、偏光效果佳，突破傳統偏光和現有光學變色技術的框架，也替消費者考量不同生活情境下的多樣需求。除基本的戶外光線防護，也著重室內螢幕工作及開車的使用情境，致力於提供清晰及防護兩者兼備的變色鏡片。超感光®偏光鏡片更於2021年業界享負盛名SILMO PARIS上獲得視覺類Silmo d'or獎項。此獎項不僅是對品牌的肯定，更奠定品牌劃時代的技術革新。超感光偏光™鏡片主要是針對時常在強烈光線下從事戶外活動的需求者所設計，例如：攝影、釣魚、登山、水上活動、雪地、駕車等專業人士，融合全視線®鏡片的時尚及專業兩大要素，讓生活、興趣及工作都能一「鏡」搞定。

近年來，全視線®逐漸成為變色鏡片中的首選品牌。品牌也因應流行趨勢，研發出多種色彩的變色鏡片，讓近視眼鏡也兼具時尚墨鏡元素。因此，在過去數年間不乏可見許多知名藝人、運動明星或網紅選用配戴。全視線®逐漸發展成為戶外、日常皆實用的時尚變色鏡片代表。2022新品發表會更是邀請到台灣外景節目第一線藝人KID及鮪魚擔任主持人，希望藉此普及室內外活動眼睛防護的重要性，也期許品牌能成為消費者日常生活的最佳時尚單品。

全視線®官方網站：https://www.transitions.com/zh-tw/
全視線®粉絲團：https://www.facebook.com/TransitionsTaiwan

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