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盛夏滋味｜芋頭控的天堂　價格超親民滿滿餡料芋泥冰只賣夏季

盛夏滋味｜芋頭控的天堂　價格超親民滿滿餡料芋泥冰只賣夏季
盛夏滋味｜芋頭控的天堂　價格超親民滿滿餡料芋泥冰只賣夏季

行遍天下旅遊網

2022-06-23 07:30:41

冬季賣鍋物，夏天賣冰的木柵製冰所，是由二代老闆KJ與妹妹共同經營。4年前起心動念開冰店的KJ說，從小跟爸媽在廚房中打轉，對於煮東西這件事並不陌生，食材只要新鮮好吃，再加上「火候」控制得宜，煮出來的東西一定不會太差。帶著餐飲囝仔的自信開始利用換季空檔拜師學藝，找長輩教煮芋頭、花生、紅豆、粉圓、熬製糖水，還有自己手工製作嫩仙草、黑糖粉粿等，一切就緒後「木柵製冰所」就開張了，而冰店僅在冬日薑母鴨休息的春夏期間營業。

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店內客人主要以附近鄰居為主，用款待老朋友的心意，平實價格賣的是餡料滿滿的古早味冰品，總是怕客人吃不夠，刨冰、黑糖、煉乳還可以免費續加一次。因口味好、價格親切，很快的在文山區一帶打響名聲，尤其是售價約是外面一半的芋頭冰，選用好品質的大甲芋頭悶煮軟綿的芋頭系列是店內主力冰品，芋泥、芋球還有芋頭塊，吃起來層次感豐富，常吸引客人遠道而來，KJ說，看客人吃得高興又滿足，就是支持我們繼續努力的動力呢！

店家資訊

木柵製冰所

地址：台北市文山區木新路2段295號

電話：02-2937-6659

FB：木柵製冰所

時間：12:00-22:00（夏季限定）



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