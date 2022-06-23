無敵星星只是安慰！醫：病毒詭譎多變 高風險族群應把握5日黃金治療期

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張峰義副院長曾經擔任疾病管制署署長，目前也是台灣感染症醫學會常務理事、台灣感染管制學會及台灣內科醫學會常務監事，面對國內新冠肺炎確診人數逼近300萬大關，他雖認為感染新冠病毒會產生一些自然免疫力，但新冠病毒與一般病毒特性不同，其病毒變異種量大，且持續不斷演化中，就像千面女郎，十分詭譎多變。
防疫從自身做起 醫：避免家庭群聚感染以降低社會負擔
目前醫界對新冠病毒各個面向的掌握有限，在無法完全滅絕病毒的情況下，張峰義副院長強調，人類現階段必須學會與新冠病毒共存，但前提是須有完整的配套措施，必須要做好個人衛生防護，包括打滿3劑疫苗、勤洗手、口罩戴好戴滿等，以降低染疫後重症與死亡風險。他呼籲國人應自律，先把自己管好，以免將病毒傳染給其他家庭成員，這樣家屬才不會遭病毒攻陷而全家淪陷，染疫者才有人可以幫忙照顧，如此家庭才能正常運作，並大幅減輕對社會的影響力。
高風險族群染疫 五成患者重症死亡風險高
「高風險族群是病毒要找的人，這些脆弱族群感染新冠病毒後，約5成患者重症與死亡風險高。」張峰義副院長說，年輕人免疫力好，即使感染新冠病毒的症狀也較輕微；但65歲以上長者或罹患癌症、心血管疾病、糖尿病、慢性肝病、慢性腎病、慢性肺病、結核病、失能、精神疾病、影響免疫功能疾病、孕產婦及肥胖者（身體質量指數BMI超過30以上）等12大類高風險族群，都是感染新冠肺炎容易引發重症或死亡的脆弱族群，一旦發現喉嚨痛或發燒等異狀，最好儘速就醫。若醫師確診感染新冠肺炎，患者5天內服用抗病毒藥物的效果優異，國外研究顯示可降低9成重症率與死亡率。
政府慷慨給付抗病毒藥物 符合高風險群條件速就醫
張峰義副院長指出，目前國內治療新冠肺炎的抗病毒藥物主要有「倍拉維(Paxlovid)」與「莫納皮拉韋(Molnupiravir)」，兩種藥物各有優缺點，臨床上會互相搭配，基本上醫師會根據病患情況來開立適合藥物。以倍拉維為例，它適用於12歲以上孩童、孕婦或產後6週內婦女；但莫納皮拉韋則無法用於孕產婦及12到18歲青少年，因此目前「倍拉維」仍是國內新冠確診者的首選用藥。
由於抗病毒藥物與部分的三高慢性病或心臟病、肝硬化、抗凝血等藥物合併使用，可能會產生交互作用，因此民眾就醫前最好先備齊藥袋，看診時主動告知詳細用藥史，讓醫師來做整體評估及調整抗病毒藥物的使用建議，以確保安全。
「台灣給付抗病毒藥已相對慷慨。」張峰義副院長坦言，抗病毒藥物並不便宜，相較於其他國家，台灣對於確診新冠肺炎的高風險族群給付，包括65歲以上長者，或未滿65歲罹患癌症、三高慢性病等12類族群，這些脆弱患者多合併有多種疾病（共病），且感染新冠肺炎也較容易引發重症及死亡，他們若能在發病5天內就醫，政府就會給付口服新冠抗病毒藥物。
新冠清零有困難 做好個人防護病毒慢傳播
「自從1918年西班牙流感大流行，新冠病毒造成全球數億人感染確診，是百年來罕見疫情。」張峰義副院長說，隨著全世界交通運輸頻繁往來，加上新冠肺炎病毒快速變異，人類趕不及在病毒未成氣候前將它滅絕清零，現在只能與病毒和平共存。如何降低新冠病毒造成的人類傷亡？現階段最重要關鍵就是接種3劑疫苗與做好個人衛生防護，努力降低病毒傳播速度，一旦確診儘速就醫治療，這樣才能恢復往日生活，讓社會回歸正常運作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54204
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