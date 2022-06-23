疫情少運動恐傷骨本！銀髮族必認識的一低「骨質疏鬆」！

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疫情期間減少外出，不僅會導致肌力流失，還可能傷骨本！一旦骨密度流失太快，就可能出現一低危機「骨質疏鬆症」。雖然早期沒有明顯症狀，但多數人發現骨質疏鬆，是發生意外骨折就醫後，才發現自己有骨鬆。提醒民眾，務必要特別注意保「密」防跌，關心自身骨密度，避免後續骨折影響生活品質，甚至增加死亡風險。
骨質疏鬆症男女都需預防！原發性和次發性是什麼？
骨質疏鬆症預防需從年輕做起，台大醫院骨科部主治醫師陳宣佑醫師說明，人體骨質在20至30歲區間達到高峰期，隨著年齡老化逐漸下降。值得留意的是，女性在停經後，骨質流失比正常人快3到5倍。
骨質疏鬆症可依據造成原因，分為原發性和續發性兩類。原發性主要是因老化或是女性停經後缺乏荷爾蒙引起；續發性則是與其他疾病或生活習慣相關，因此需要特別著重骨質疏鬆預防與治療。
髖骨骨折死亡率高！DXA檢查避免骨鬆拉警報
因為台灣是亞洲髖骨骨折發生率第一，一旦發生脆弱性骨折，最害怕的是失去自理能力，特別是發生髖骨骨折後，可能造成長期臥床、影響心肺功能，出現褥瘡等併發症，嚴重者甚至有死亡風險。若能及早發現及早治療，可將死亡率降到非常低，甚至不會有骨折風險。
陳宣佑醫師提醒，發現家裡長輩有駝背、身高與年輕相比矮超過4公分或體重過輕，甚至肋骨和腰椎距離小於3到4指幅寬等症狀出現時，可能已是骨質疏鬆中期的嚴重程度，務必要及早就醫。特別建議50歲以上女性，以及65歲以上男性，應定期前往醫院做DXA檢查，透過完善的骨質疏鬆檢查，可以在早期揪出骨鬆威脅，由醫師評估使用適當藥物治療或是透過生活習慣調整。
疫情期間骨鬆治療不中斷 積極控制防骨折威脅
陳宣佑醫師也呼籲，骨鬆治療千萬不能自行中斷，停藥超過一定時間，可能會讓骨折率再次竄升。提醒疫情期間，病友擔心回診染疫風險，可透過視訊診療與醫師討論；如需前往醫院接受治療，務必加強個人防疫措施，勤洗手、減少停留時間，積極配合治療才是防治骨鬆、骨折的關鍵。
最後提醒民眾，骨質疏鬆症屬於慢性疾病，需要穩定積極控制，經診斷有骨質疏鬆問題，務必配合治療，配合生活作息調整，包括營養均衡、多曬太陽、多運動，避免骨鬆骨折帶來的長期臥床、生活不便，甚至併發症造成的死亡等憾事發生。
本衛教訊息由台灣安進協助提供
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