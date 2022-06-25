中國突襲石斑！台灣救魚如救火

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台灣輸中農產品 陸續遭卡
府院同步指出，除了擴大內需市場，打通大賣場等通路，也將開闢多元市場，打入日本、歐、美、等國，農委會將提供運費補貼。從地方到中央迅速應對石斑魚禁令，可看出近兩年屢遭突襲式禁止台灣農產出口對政府帶來的焦慮，去年禁止鳳梨、釋迦、蓮霧，今年禁石斑魚，都是出口中國前十名，高度依賴中國收購的農漁產品種類。
石斑魚出口特殊，不像水果轉單相對容易，嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣石斑魚以「活魚」為賣點，養殖戶從魚池打撈起來放上活魚船，過了海峽就賣到中國，整個石斑魚產業幾乎完全依存中國；更重要的是，石斑魚屬高經濟魚種作物，所以養殖量並不大，台灣從2014年開始較多漁民投入石斑魚養殖，趁著兩岸紅利，中國全面埋單，就算禁奢令以後，需求下滑也只是逐步縮小養殖數量，從未想過有禁止出口的一天。
提高品質 擺脫籌碼戰糾纏
在此背景下，石斑魚養殖戶幾乎沒有加工外銷思維，和台灣外銷做得較為出色的台灣鯛、金目鱸魚比起來，石斑魚沒有主要加工廠、沒有冷鏈，加工產業鏈不夠成熟，未來這兩年養殖戶的日子恐怕不好過。
「這就是包著糖衣的毒藥，」中華農企發展協會副祕書長林裕紘說，中國加入WTO（世界貿易組織）之後成為亞洲主要進口國，世界搶入，對台灣則採取讓利政策，農產品走小三通不收關稅，出口至廈門還有退稅優惠補助；若不走小三通，一般關稅來看，假設中國對其他國家課稅17%，但對台灣僅課11%，並放寬檢疫標準，吸引台灣依賴中國市場。ECFA（兩岸經濟協議）自2010年生效之後，對台讓利更多大量採購，讓台灣農民深化了「有貨就出」的思維，在這十多年之間，台灣的農業技術、養殖技術、加工產業鏈，幾乎是原地踏步。
郭建賢說，東南亞養殖漁業正在急起直追，原本韓國該向台灣採購的魚片訂單，一度被印尼搶走。此外，台灣在農業用藥、品管上也屢受國際考驗，例如東京奧運期間日本下架台灣香蕉，就是因為台灣蕉農某些藥不符合國際認證，就連日本友情相挺轉單的鳳梨，部分也出現含有過熟「黑心」鳳梨，且有20%被驗出有蟲，都是台灣要再提升進步的地方。
林裕紘說，中國就是利用市場優勢操作政治目的的國家，時常利用檢疫問題和各國進行談判，越南被以火龍果驗出有新冠病毒暫時禁入，美國櫻桃被加50%懲罰性關稅，背後目的都是要各國重開經貿談判，台灣應思索如何強化加工外銷、發展冷鏈配送系統、拓展中國以外市場。長期來看，提升自身產品競爭力且分散市場風險，才是政府與民間該共同努力的方向。