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婦罹乳癌延後治療兩年　再次就醫乳房鈣化點已如大雪

婦罹乳癌延後治療兩年　再次就醫乳房鈣化點已如大雪
婦罹乳癌延後治療兩年　再次就醫乳房鈣化點已如大雪

健康醫療網

2022-06-24 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】60歲婦人罹患早期乳癌卻害怕治療，選擇自然療法希望扭轉病情。兩年後再度就診，病灶已從局部鈣化進展為全乳房瀰漫性鈣化點，並出現淋巴轉移。醫師一路陪伴苦口婆心，終於勸病人完成乳癌標準治療也得到極佳成效。

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害怕治療　導致癌病灶轉移

臺中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤表示，婦人兩年前自我檢查乳房時發現異狀，接受乳房檢查與組織切片，證實罹患尚未轉移的早期乳癌。醫師當下建議積極治療，但他以「有私人事務，無法接受治療」理由，多次拒絕所有專業建議。

其實病人不願接受治療真正的原因是害怕，選擇放下工作到深山休息，希望靠大自然力量勝病魔，期間也自行到檢驗所追蹤，結果癌症指數不降反升。再回到門診追蹤已經過兩年，乳房攝影檢查發現病灶已轉移到淋巴結。

早期乳癌　及早治療可獲良好控制

林金瑤主任指出，婦人剛確診時是非常早期的乳癌，非常可惜未及時接受治療，再回門診時，不但病灶明顯變大、變多，甚至發現淋巴轉移，檢查影像中瀰漫性的鈣化點，且白色鈣化點多到「彷彿是在乳房裡下了一場雪」。

林金瑤主任苦口相勸不要拿自己生命開玩笑，尋求專業早期治療，才是面對癌症之道。最後婦人完成乳癌標準治療，再次經由病理報告證實，得到極佳成效，不再擔心害怕。

女性癌症第一位　應定期接受檢查

林金瑤主任呼籲，過去臨床經驗結果，個案只要好好接受專業治療，在團隊正向支持陪伴下，病人都能度過治療，病情得到很好的控制。乳癌連續13年都是台灣女性癌症第一位，定期接受檢查，早期發現並及早接受治療才是保護自己最好的方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54212

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