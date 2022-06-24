電子煙無法減害、幫助戒菸　當心染疫風險增七倍

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近期發現部分購物平台雖將電子煙品牌、暱稱列入無法查詢的關鍵字，但電子煙賣家為了規避上架平台的查緝，改以糖果製作圖片及產品名稱，並以水果或茶類等用語代表煙油味道的選擇，但實際用糖果的名義去查詢後，若為電子煙產品仍然會有品牌名稱，甚至在品牌名稱間加入空格等方式介紹相關產品。
菸害防制法修法 增加電子煙管制
菸害防制法修正草案針對電子煙之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用等，採全面管制。民眾如在網路有發現電子煙訊息，請將電子煙產品之完整資訊及截圖（非僅搜尋頁面），包含廣告之網址、完整網頁內容、網頁下載日期、刊登者基本資料（如國內聯絡地址、電話、收據或金流帳號等），逕向所在地衛生局檢舉。
守護健康不打折 電子煙有害又傷身
電子煙廠商常以「減害」、「可幫助戒菸」等說詞誤導民眾，進而使民眾接觸電子煙等相關產品。世界衛生組織指出，電子煙含尼古丁代表具高度成癮性，會傷害腦部發育外，更可能併用傳統菸品，如此一來，雙重使用紙菸、電子煙，更會增加呼吸道和心血管疾病的風險。
研究發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙被診斷出感染新冠肺炎的風險是非吸菸者的5倍；曾吸紙菸又使用電子煙的雙重使用者，被診斷出感染新冠肺炎陽性的風險是非吸菸者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品不但影響呼吸系統和免疫系統，更是新冠肺炎的危險因子。
國民健康署呼籲戒菸請找專業，可利用免付費戒菸專線0800-636363，或進行戒菸相關諮詢，由專業醫事人員一對一提供具便利性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54214
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