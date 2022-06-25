24歲「洋娃娃新娘」婚禮失控！前男友鬧場 《婚顧》崩潰
日本年度爆笑婚禮喜劇《婚顧女王》找來篠原涼子、岩田剛典、向井理等人主演，故事描述由篠原涼子飾演的婚禮顧問，在婚禮上遇到各種荒謬且令人啼笑皆非的突發情況，她將排除困難，幫助新人完成人生最重要的活動。該片不僅是篠原涼子、岩田剛典繼話題影集《金魚妻》後再度共演，岩田剛典更不計形象搞怪演出，甚至背面全裸入鏡，逗得篠原涼子直呼：「拍片實在太有趣了！」
篠原涼子在《婚顧女王》化身「地表最強婚顧」，秉持著「絕對不說NO」的專業態度，認真處理好婚禮的每個細節，豈料現場卻接二連三出現各種意外，不僅來賓致詞想大秀一番，連新人父母也參一腳，讓婚禮進度延遲多達一個小時，面對種種混亂場面，篠原涼子只好發揮她的能力，拯救這場婚禮。
24歲新人演員關水渚飾演天真爛漫的新娘，她穿著公主般夢幻的婚紗，被篠原涼子形容為「就像洋娃娃一樣可愛」。關水渚在片中大賣反差萌，每當她用一臉呆萌的表情，提出各種既天真、又不可理喻的要求時，可愛模樣就讓篠原涼子受不了，笑說：「害我完全沒辦法拒絕她呀！」關水渚也成為片中不斷製造意外的問題新娘。
《婚顧女王》劇情描述個性認真的新郎石川彰人（中村倫也 飾）與開朗的新娘新田遙（關水渚 飾），請來婚顧女王中越真帆（篠原涼子飾）替他們籌畫婚禮。沒想到在大婚當日一切開始失控，被迫剪接新人MV、接二連三的怪咖賓客熱情參與，更沒料到接近尾聲，前男友（岩田剛典 飾）及謎樣男子（向井理 飾）擅闖婚禮。電影7月15日在台上映。