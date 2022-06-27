特企／臺東雲端國際旅展圓滿落幕！線上逛展人次破萬人
不能出國就換個方式欣賞美景！受疫情影響，臺東縣政府將以往辦理的實體旅展，連續第二年升級為線上雲端旅展，於6月24日至26日舉行「2022臺東雲端國際旅展」辦理六場直播活動和一場線上洽談會，共吸引超過2萬名海內外訪客線上逛展，點閱人次高達累積近1萬5千人，以及19家在地業者參與，以多元創新的直播商城和線上洽談會形式，吸引來自新加坡、香港、日本、馬來西亞及中國大陸的國際買家，在疫情中協助臺東在地業者拓展市場，成功提升臺東觀光行銷的國際曝光。
臺東縣政府表示，過去兩年疫情嚴重衝擊旅宿業發展，全縣觀光產業在疫後新生活中迅速回溫，旅客人次成長率為全臺平均的1.5倍，2022年第1季再訪率更成長兩倍，平均停留天數增加19%，已成為國人「島內出國」的最佳選擇。今年度「2022臺東雲端國際旅展」突破疫情限制，邀請世界各地的旅人漫步雲端，線上體驗臺東慢生活的美好，由國外藝人及網路名人透過直播在線分享，將美好體驗即時帶給觀眾，同步線上展開臺東慢漫遊。
首場直播活動中，主持人與來賓特別推薦7月2日至8月15日在臺東鹿野高台舉辦的「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」，今年克服疫情限制如常舉辦，除了有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球、超高人氣的臺北熊讚熱氣球，還有賽車球、老虎球、鯊魚球、熊本熊球等20顆來自國外的造型球，將在鹿野高台輪番上陣，展開為期45天可愛療癒的動物狂歡會，歡迎大家一起來追球。白天追完球，臺東知名的天然溫泉與最美星空，讓旅客在夜晚也可以享受星空溫泉好好放鬆。
交觀處指出，去年臺東推出全國首創雲端國際旅展，成效超乎預期，今年縣府也積極與在地業者合作，臺東旅遊業者透過線上直播介紹臺東精選好物，讓國際買家可以即時觀看、一對一交流，將旅展美好的線上體驗轉化為實體旅遊訂單，此次旅展期間促成多筆合作洽談，為臺東觀光旅宿業注入一劑強心針。
「2022臺東雲端國際旅展」共有19家在地業者踴躍參與，包括：新悅旅行社（安捷航空）、島嶼見學、野菜皇后、長濱1號、東東市、台灣好農、源天然、梨迦初走、心燈窯坊、範樟園、祥銓農創、親水軒、東台灣農特產行；旅宿遊程類的普悠瑪旅行社、阿吉旅行社、國度旅行社、竹湖山居、旅人驛站、The Gaya Hotel等，越來越多業者加入經營品牌國際行銷，讓臺東的美被全世界看見。