丟丟妹遭爆牛肉賣假貨！同行眼尖抓直播疑點　客人全傻眼

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「因為我買EXCEL紅標PR板腱重頭到尾都是白箱」拼鮮水產表示，當天直播時，因為我很想學習如何買到這種牛肉，看到有客人問她日期時，想說可以偷瞄到哪間貿易商買的這麼特別的品質，但是丟丟妹說「信任就好不用問」，幸好她的小幫手不小心拍到箱子的旁邊，我才瞄到三個字「回收箱」......所以這個箱子是拿來二次回收什麼的嗎？不過還是不知道是哪間貿易商，至於回收箱裝什麼日期的肉，「就像歷史一樣不可考」暗諷丟丟妹能把這種牛肉賣到高價又賣超好，真是高手。
另外，還有丟丟妹販售的另款「1855的板腱牛排」也同樣被同行酸「沒有油膩膩的油花，又沒有板腱中間該有的筋，真的太方便！太漂亮了！我真的很佩服羨慕丟丟妹都能買到特別版的1855，再看看我賣過有原廠包膜1855板腱，跟網路找到有在賣1855板腱的商家照片，我們怎麼都一樣肉色紅通通都是油花長得實在難看，輸丟丟妹品質就是有差，才知道我們可能都買到普通版的1855板腱」。
而拼鮮水產粉專也貼出自己美國EXCEL紅標PR板腱的箱子，是以白色箱子為主，與丟丟妹所裝牛肉的箱子明顯不同；另外也有網友購買丟丟妹的1855板腱牛排，結果收到之後拿出另一塊1855板腱牛排，不僅Size縮小不少，就連油花分布完全看不出是同款肉品，讓拼鮮水產貼出對比照片後直言「都可以來查證，消費購物紀錄都在」。
兩則貼文立刻湧入不少網友留言「老天鵝，這真的要出來交代清楚欸」、「丟妹那個根本是1855板腱校正回歸版........」、「姑且不論什麼回收箱，但丟家的牛肉真的不行」、「我只想說，小幫手會不會沒工作，亂拍回收箱的字樣哈哈」、「原來我之前都買辛苦賺來的錢都在吃這個回收箱的肉啊？不可能吧....希望丟妹出來澄清」、「感覺很多人在反應她們家的東西不太理想，還好沒買過」、「如果是賣假貨的話，真的很大條欸」、「這油花真的太瞎了啦！」（編輯：張嘉哲）