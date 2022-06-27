COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

丟丟妹遭爆牛肉賣假貨！同行眼尖抓直播疑點　客人全傻眼

▲直播天后丟丟妹（李明珊）人氣超旺，每次打開直播賣海鮮、牛肉就會有上萬人同時觀看，銷售額可以說是嚇嚇叫。（圖/丟丟妹臉書）
▲直播天后丟丟妹（李明珊）人氣超旺，每次打開直播賣海鮮、牛肉就會有上萬人同時觀看，銷售額可以說是嚇嚇叫。（圖/丟丟妹臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 15:44:37

直播天后丟丟妹（李明珊）人氣超旺，每次打開直播賣海鮮、牛肉就會有上萬人同時觀看，經常創下驚人的銷售紀錄，近年更跨足演藝事業，在節目上表現氣勢不凡，展現在直播上的霸氣。不過，近日卻被同行踢爆丟丟妹販售的牛肉疑似有點怪異，還被抓包直播中利用「回收箱」裝牛肉，與正港高級牛排原廠所給予的盒子完全不同，在網路上引爆話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
同為直播賣海鮮牛肉的臉書粉專「拼鮮水產足度男直播買賣」貼文直接暗諷丟丟妹「我真的很羨慕全台灣最大、最會賣東西的丟丟妹，上次看到她賣美國EXCEL紅標PR板腱沒有原廠包膜，而且肉都很漂亮，沒有什麼油花，並且是咖啡色的箱子，我想說她的可能比較特別，因為賣價比較高，真的很羨慕她的本事。」

▲
▲拼鮮水產秀出自家EXCEL紅標PR板腱牛排與丟妹家做出對比，兩者在顏色以及油花分佈上確實有差異。（圖/拼鮮水產臉書、丟丟妹直播）
因為我買EXCEL紅標PR板腱重頭到尾都是白箱」拼鮮水產表示，當天直播時，因為我很想學習如何買到這種牛肉，看到有客人問她日期時，想說可以偷瞄到哪間貿易商買的這麼特別的品質，但是丟丟妹說「信任就好不用問」，幸好她的小幫手不小心拍到箱子的旁邊，我才瞄到三個字「回收箱」......所以這個箱子是拿來二次回收什麼的嗎？不過還是不知道是哪間貿易商，至於回收箱裝什麼日期的肉，「就像歷史一樣不可考」暗諷丟丟妹能把這種牛肉賣到高價又賣超好，真是高手。

▲
▲拼鮮水產表示自家購入EXCEL紅標PR板腱牛排從頭到尾都是白箱裝，特地看丟丟妹直播卻發現她用所謂「回收箱」裝，懷疑貨物真實來源。（圖/丟丟妹直播、拼鮮水產臉書）
另外，還有丟丟妹販售的另款「1855的板腱牛排」也同樣被同行酸「沒有油膩膩的油花，又沒有板腱中間該有的筋，真的太方便！太漂亮了！我真的很佩服羨慕丟丟妹都能買到特別版的1855，再看看我賣過有原廠包膜1855板腱，跟網路找到有在賣1855板腱的商家照片，我們怎麼都一樣肉色紅通通都是油花長得實在難看，輸丟丟妹品質就是有差，才知道我們可能都買到普通版的1855板腱」。

而拼鮮水產粉專也貼出自己美國EXCEL紅標PR板腱的箱子，是以白色箱子為主，與丟丟妹所裝牛肉的箱子明顯不同；另外也有網友購買丟丟妹的1855板腱牛排，結果收到之後拿出另一塊1855板腱牛排，不僅Size縮小不少，就連油花分布完全看不出是同款肉品，讓拼鮮水產貼出對比照片後直言「都可以來查證，消費購物紀錄都在」。

▲
▲拼鮮水產貼出丟丟妹1855板腱牛排（左）對比圖，不僅大小有差，油花分布更是相差甚遠，煎起來的樣子還有點像豬排的模樣。（圖/拼鮮水產足度男直播買賣臉書）
兩則貼文立刻湧入不少網友留言「老天鵝，這真的要出來交代清楚欸」、「丟妹那個根本是1855板腱校正回歸版........」、「姑且不論什麼回收箱，但丟家的牛肉真的不行」、「我只想說，小幫手會不會沒工作，亂拍回收箱的字樣哈哈」、「原來我之前都買辛苦賺來的錢都在吃這個回收箱的肉啊？不可能吧....希望丟妹出來澄清」、「感覺很多人在反應她們家的東西不太理想，還好沒買過」、「如果是賣假貨的話，真的很大條欸」、「這油花真的太瞎了啦！」（編輯：張嘉哲）

冷氣吹27、28度超省？他繳費愣：台電騙我　內行抖出真相

反骨正妹爸開戰「洗門風」逆轉！酷炫無預警公開和好照片

小S大女兒Elly「激剪超短髮」！新造型全愣：根本徐熙娣

林襄太夯舊照狂起底！新片突回網友3字　粉絲愣：承認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀