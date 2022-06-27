特企／《最強蝸牛》二週年慶典來襲　異業合作茶飲免費送

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一、熊貓奇妙夢之夜 玩球比武嗨翻天
嗨玩週年慶，集結小弟是關鍵！6月24日起，進入熊貓樂園，消耗藤球即可結識神話、傳說、稀有、普通等不同品質的熊貓夥伴。集齊30個熊貓還可獲得綠色貴重品「星貓圖鑒」！
集結小弟後，不如趁著盛夏時光，來一場大汗淋漓的球賽。7月1日起，帶上蝸們的熊貓小隊，在藤球比賽拿下最終的勝利和輝煌吧！賽後還能獲得慶典蛋糕材料，給蝸補充運動期間的糖分！稍作休整，還可前往動物競技館進行踢館，往昔動物園熊貓萌態無敵，今看戰力誰能與我爭鋒！
經歷了球場喧囂，不如前往江湖遊歷，感受修行的寧靜與自由。根骨、外勁、內息、架勢、身法……靜心修煉，必能打敗江湖俠客，得獲江湖寶藏。
二、熊抱好康福利多 收益100%UP
熱力值UP的夏季，怎能少得了福利UP呢？週年慶期間，無論簽到還是完成每日任務，遊戲收益都能獲得100%提升。快快把握養成良機，早日登頂蝸界！
大氣的生日蝸還準備了抽獎狂歡活動。活動期間，登入遊戲即可前往信箱狂領100張抽獎券！遊戲還將開展幸運抽獎活動，蝸爺鳥爺們每日可獲得2次抽獎機會，活動期間最多可進行28次抽獎。如此比拼歐氣的大好時機，怎能錯過？
三、蝸走鸝飛慶週年 全新玩法助養成
2022年，除了輕鬆放置、爆梗日常，還有哪些新玩法？生日蝸薅光了營運蝸的頭髮，為玩家帶來了全新玩法！
1.夥伴宿舍裝修
週年慶期間，如果收到裝修公司發放的小廣告，一定不要震驚！原來是遊戲內新推出了夥伴宿舍裝修功能。蝸走鸝飛又一年，想必認識了不少新夥伴吧？快裝飾你的夥伴宿舍，與夥伴開趴到天明！
2.器魂解鎖
派對狂歡之餘，也不能忘記拯救世界的使命。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，蝸憑藉對武藝的執著，終於發現了裝備中隱藏的奧秘——器魂之力！掌握器魂之力，定能助蝸突破境界，渡劫大成！
3.博物館展覽
在探索神魔奧秘的路上，憑著對貴重品長期的研究，蝸獲得了博物館館長委託，獲得了博物館展館的經營權。快完善經營策略，建立屬於蝸的最強展館吧！
四、清涼茶飲免費送 不要對蝸尖叫
感恩二週年蝸和鸝的陪伴，7月1日起，遊戲將聯合茶飲品牌「不要對我尖叫」展開夢幻聯動。噓——不要對蝸尖叫，三彈活動聽蝸緩緩道來：
第一彈：7/1-7/22期間，進入遊戲，前往訪客「小茶粉」處領取尖叫券，即可前往「不要對我尖叫」全台16家門店兌換「老茶莊」系列免費指定茶飲一瓶。兌換時間截至7月31日，全台合作10000杯，數量有限，先到先得！
第二彈：7/1-7/31期間，前往「不要對我尖叫」門店或透過外送平台購買任意茶飲一杯，即可獲得價值千元的最強蝸牛週年限定虛寶卡！（數量有限，先到先得）
第三彈：7/1-7/30期間，關注《最強蝸牛》官方粉絲團，在FB帶TAG#不要對蝸尖叫，曬出《最強蝸牛》遊戲畫面和「不要對我尖叫」飲品的合影，即有機會抽取MyCard點數300+X
八月還將推出異業包店打卡活動，待蝸和鸝親自光臨。快下載《最強蝸牛》，這個夏天讓你嗨到停不下來！
遊戲下載：https://app.adjust.com/klmoi8r
官方網站：https://snail.ltgamesglobal.com/
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