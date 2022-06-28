盛夏滋味｜文青風純白小屋賣古早味冰品 麵茶、自炒花生醬等傳統台系刨冰這裡吃得到
從雙連捷運站走過來約1分鐘路程的「貨室甜品」，位在喧鬧的中山區商圈中，轉角處貨櫃屋造型的純白小屋，淨白色的牆面、大片的落地窗，搭配原木色的吧台，風格輕鬆又愜意。
新聞系畢業的型男主人從實習記者到電梯業務，4年多前以自己最喜歡的傳統甜點一圓創業夢。2018年開業的貨室甜品，主打台灣古早味特色甜品，像是湯圓、麵茶、仙草、芋頭冬瓜蜜、爆米香等，主人Aaron從小就非常喜歡傳統甜品，開業前向老師傅請益，走訪迪化街雜貨行搜羅台灣在地的好食材研發出誘人的甜品。對每款食材都斤斤計較，本身也是湯圓控的Aaron，堅持不用一般機製湯圓，而是以糯米輾成米漿再製成口感Q彈扎實的湯圓，吃得到糯米香與手工揉捏的勁道，再搭上豐富的冰料，是配角更是主角呢！除了招牌的古早味系列外，每季會選用旬味鮮果推出限定，融合傳統與創新的新口味，也難怪開業迄今天天都人氣滿座喔！
店家資訊
貨室甜品
地址：台北市大同區赤峰街71巷34號
FB：貨室甜品
消費：每人消費一種品項
時間：週一到週五13:00-21:30、週六、週日12:30-21:30（21:00後僅提供外帶），夏季無定休
這篇文章 盛夏滋味｜文青風純白小屋賣古早味冰品 麵茶、自炒花生醬等傳統台系刨冰這裡吃得到 最早出現於 行遍天下旅遊網