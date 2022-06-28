本土+44379　Novavax將到貨　最快7/14開打！莊人祥：副作用較低

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- 臺中市6,397例
- 高雄市5,816例
- 新北市5,653例
- 臺南市4,145例
- 桃園市3,521例
- 彰化縣3,452例
- 臺北市3,116例
- 屏東縣2,053例
- 雲林縣1,432例
- 苗栗縣1,151例
- 嘉義縣1,073例
- 新竹縣1,069例
- 南投縣999例
- 宜蘭縣870例
- 新竹市760例
- 花蓮縣678例
- 嘉義市647例
- 臺東縣553例
- 基隆市491例
- 澎湖縣241例
- 金門縣240例
- 連江縣22例
指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日最年輕的死亡個案，是一名30多歲男性，已接種過3劑新冠疫苗，本身有慢性肝硬化、慢性腎病等多重慢性疾病，5/19出現呼吸喘的症狀，就醫採檢後確診，因有呼吸困難，住院接受進一步檢查，發現有細菌性肺炎合併呼吸衰竭，因此住進加護病房並插管使用呼吸器治療，住院一個多月期間反覆肺炎與共病發生，仍不幸過世。
還有一名特殊的重症個案，是1歲男童，本身無慢性疾病，5/28確診新冠肺炎，康復後恢復良好，6/17出現間歇性發燒，家人發現嘴唇變紅、全身紅疹、腹瀉，3天後仍沒有退燒，6/20送急診，抽血發現發炎指數、血栓因子異常升高，醫生懷疑是MIS-C，安排住院檢查後，發現輕微冠狀動脈擴大，「這也是MIS-C的表現之一」，同時住院後出現結膜炎、血壓偏低、冒冷汗近似休克的狀況，經過藥物治療後，狀況好轉已出院回家。
指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國（各4例）、土耳其（3例）、越南（2例）、新加坡及德國（各1例）移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。
國內新冠肺炎案例統計
指揮中心統計，截至目前國內累計13,299,702例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,611,932例排除），其中3,686,338例確診，分別為14,429例境外移入、3,671,855例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,448例COVID-19死亡病例，其中6,433例本土，個案居住縣市分布為新北市1,645例、臺北市878例、臺中市573例、桃園市及高雄市各533例、臺南市392例、彰化縣313例、屏東縣247例、基隆市167例、雲林縣159例、南投縣157例、宜蘭縣142例、苗栗縣120例、嘉義縣111例、花蓮縣103例、新竹縣101例、嘉義市96例、臺東縣85例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54283
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