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一到夏天就「濕疹」發作全身癢？　營養師提供5個緩解密技：首先巧克力要少吃

一到夏天就「濕疹」發作全身癢？　營養師提供5個緩解密技：首先巧克力要少吃
一到夏天就「濕疹」發作全身癢？　營養師提供5個緩解密技：首先巧克力要少吃

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-28 18:30:45

夏季又到了，炎炎夏日裏最清涼消暑的事情，莫過於穿著背心和短褲上街，買一支甜甜的冰淇淋。然而夏日天氣潮濕悶熱，走在艷陽下一會兒就大汗淋漓，不只冰淇淋融得快，感覺人也跟著融化了。黏TT的衣服固然使人煩躁，全身發癢更讓人難以忍受，尤其是患有濕疹的人群，必定叫苦連天。

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▲ 夏季出遊清涼消暑，炎熱天氣卻讓濕疹患者苦不堪言。（示意圖／Pixabay）

到底怎麼做能夠幫助緩解濕疹呢？臉書粉專「好食課」營養師Sandy林俞君，分享以下5招緩解濕疹症狀，讓你在炎炎夏日裏不再懼怕陽光，可以安心自在地上街了！

 

緩解濕疹全靠這五招

一、減少食用巧克力

部分人患上濕疹的原因，是因為對鈷及鎳等成分過敏所致。營養師建議，皮膚搔癢時，可以減少食用富含鈷及鎳的食材，例如巧克力、燕麥、堅果及罐頭食品等等，減輕過敏反應。

 

二、補充Omega-3脂肪酸

營養師大力推薦富含Omega-3脂肪酸的食物，例如鮭魚、鯖魚等等，也可以補充魚油，或將亞麻仁油入菜。通過攝取Omega-3脂肪酸，可幫助抑制身體發炎反應、緩解皮膚搔癢。

 

Pixabay
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▲ 飲食均衡，攝取充足的營養素，也能減緩濕疹症狀。（示意圖／Pixabay）

三、多吃高鋅食材

鋅的作用是參與角質細胞分化，並有助於修復皮膚，改善皮膚發炎、搔癢的情形。營養師建議，人們可從牡蠣等海鮮、南瓜籽、肝臟等食物中補充鋅，以減輕濕疹症狀。

　　

四、補足維生素C

維生素C具有抗發炎抗氧化的功效，可幫助對抗自由基，減少皮膚的受損情況。營養師説明，維生素C可幫助角質層分化，進一步改善濕疹問題。維生素C的來源為新鮮蔬果，例如芭樂、奇異果、小番茄等等。

　　

五、選擇透氣的衣服

夏天出門，常常會流汗，導致汗水積於皮膚上、衣服變得黏TT。這可能造成細菌進入皮膚組織，從而引起發炎反應。建議選擇透氣的衣服，適時將汗水擦乾，以免濕疹的情況加劇。

 

 

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