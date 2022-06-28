兒童施打疫苗究竟會不會過敏？　醫師帶你深入瞭解添加物「聚乙二醇PEG」

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到底施打mRNA疫苗，會不會對孩子造成過敏反應呢？Jessica林侑融醫師在臉書粉專「林侑融 美國正統自然醫學醫師 Dr Jessica Lin ND」發文為大家解惑，詳細解説疫苗中的添加物——聚乙二醇（Polyethylene Glycol，簡稱PEG）。
PEG是一種親水性佳的聚合物，是常見的穩定劑。 PEG可與勝肽、蛋白質、核酸、脂質體和奈米粒子結合，因此常用於化工與製藥領域，例如乳液、化妝品、食品添加物等等，有些新冠疫苗中也有添加PEG，因為這種聚合物可以保護疫苗中的mRNA免於降解，並確保mRNA能被遞送到細胞中，對人體產生作用。
▲ PEG是一種親水性佳的穩定劑，常見於乳液、化妝品和食品。（示意圖／Pixabay）
PEG看似神通廣大，但同時也是一種會引發過敏的添加物，有些人在使用上會產生不良反應，或是出現過敏情形，因此並非適合所有人群。她也勸誡大眾，若是懷疑自己對PEG過敏，前往施打mRNA疫苗前，可以先諮詢醫師，進行過敏反應的評估。
林醫師提醒，無論是擦乳液、吃東西、化妝前，一定要記得仔細檢查包裝的標籤成份，看看成份是否含有PEG，尤其是過敏體質的大人或小孩，尤其需要更加註意，以安心地使用產品，避免產生過敏反應。
本文獲得臉書粉專「林侑融 美國正統自然醫學醫師 Dr Jessica Lin ND」授權報導
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