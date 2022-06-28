25歲男「快速進展性腎炎」險洗腎　中西醫共治延緩惡化

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奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱透過病史和臨床症狀望聞問切，望診時發現小祿的皮膚及關節有過敏性紫癜表現，尿液檢查紅血球大於100，懷疑腎絲球腎炎，因此轉介奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳銳溢門診進行腎臟切片，病理切片顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」。
住院期間，小祿的腎絲球過濾率持續下降至40、肌酸酐偏高1.8毫克（正常值0.6至1.2毫克），醫師建議出院後持續中西醫共治，搭配雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化。
勿忽略尿尿型態 健檢追蹤治療
快速進展性腎炎（Rapidly progressive glomerulonephritis），是一種急進性腎炎症候群，病理組織可見腎絲球中有「新月體」形成，所以又稱為「新月型腎絲球腎炎」。
陳曉瑱醫師指出，新月型腎絲球腎炎起病急、預後差、死亡率高。病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能平均半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。
中醫治療三步驟 避免腎臟負擔加劇
陳曉瑱醫師說明，從臨床現象對應典籍，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟：第一步清熱涼血，降低血管發炎反應；第二步則是補陰通絡，因爲免疫複合體沈積、自體免疫攻擊，造成腎絲球的破壞。同時注意腎臟實質受損、纖維化等「瘀」症；最後化痰除濕，調理類固醇以及免疫抑制劑的副作用，當長期服用類固醇，水份痰瘀滯留體內，可使用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損導致的蛋白流失。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54240
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