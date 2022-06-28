治療慢性鼻竇炎分有無息肉　個別方式一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主治醫師陳冠瑋說，目前慢性鼻竇炎依照有無合併鼻息肉可約略分為慢性鼻竇炎無合併鼻息肉和慢性鼻竇炎合併鼻息肉，兩者的治療方式也有些許不同。
無合併鼻息肉 恐與免疫調節缺陷疾病有關
陳冠瑋主治醫師解釋，在慢性鼻竇炎無合併鼻息肉中，會先建議使用鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑，若效果不明顯，可加上口服類固醇及口服抗生素，若仍無法達到良好的疾病控制，會建議病人接受內視鏡鼻竇手術，若病人接受治療後症狀減輕生活品質改善，可使用生理食鹽水鼻噴劑及類固醇鼻噴劑保養，以維持更佳的鼻腔鼻竇功能。
一部分的慢性鼻竇炎無合併鼻息肉病人中，被發現和免疫調節缺陷疾病（主要是抗體缺乏）有關，可能出現肺炎、反覆性的中耳炎及反覆的急性鼻竇炎。
有合併鼻息肉 治療後以鼻噴劑保養
在慢性鼻竇炎合併鼻息肉中，陳冠瑋主治醫師說明，會先建議使用鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑，若病人有嚴重鼻塞或嗅覺減弱甚至消失，可使用短期的口服類固醇治療；若效果不佳，可作內視鏡鼻竇手術或使用生物製劑治療。
若病人接受治療後症狀減輕生活品質改善，可使用生理食鹽水鼻噴劑及類固醇鼻噴劑保養，以維持更佳的鼻腔鼻竇功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54254
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw