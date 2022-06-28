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治療慢性鼻竇炎分有無息肉　個別方式一次看

治療慢性鼻竇炎分有無息肉　個別方式一次看
治療慢性鼻竇炎分有無息肉　個別方式一次看

健康醫療網

2022-06-28 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】慢性鼻竇炎是一種病程12週以上的慢性鼻腔鼻竇黏膜發炎，在大部分的慢性鼻竇炎病人中，治療可減輕不適症狀及改善生活品質，慢性鼻竇炎的治療包括鼻腔沖洗（俗稱洗鼻子）、類固醇鼻噴劑、口服類固醇、抗生素、白三烯調節劑（antileukotriene agents）及內視鏡鼻竇手術。

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慢性鼻竇炎　有無合併鼻息肉治療方式不同

臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主治醫師陳冠瑋說，目前慢性鼻竇炎依照有無合併鼻息肉可約略分為慢性鼻竇炎無合併鼻息肉和慢性鼻竇炎合併鼻息肉，兩者的治療方式也有些許不同。

無合併鼻息肉　恐與免疫調節缺陷疾病有關

陳冠瑋主治醫師解釋，在慢性鼻竇炎無合併鼻息肉中，會先建議使用鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑，若效果不明顯，可加上口服類固醇及口服抗生素，若仍無法達到良好的疾病控制，會建議病人接受內視鏡鼻竇手術，若病人接受治療後症狀減輕生活品質改善，可使用生理食鹽水鼻噴劑及類固醇鼻噴劑保養，以維持更佳的鼻腔鼻竇功能。

一部分的慢性鼻竇炎無合併鼻息肉病人中，被發現和免疫調節缺陷疾病（主要是抗體缺乏）有關，可能出現肺炎、反覆性的中耳炎及反覆的急性鼻竇炎。

有合併鼻息肉　治療後以鼻噴劑保養

在慢性鼻竇炎合併鼻息肉中，陳冠瑋主治醫師說明，會先建議使用鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑，若病人有嚴重鼻塞或嗅覺減弱甚至消失，可使用短期的口服類固醇治療；若效果不佳，可作內視鏡鼻竇手術或使用生物製劑治療。

若病人接受治療後症狀減輕生活品質改善，可使用生理食鹽水鼻噴劑及類固醇鼻噴劑保養，以維持更佳的鼻腔鼻竇功能。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54254

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