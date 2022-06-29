熱到爆！黛安芬推透氣美型新款 EASY SHOP新品減法穿衣
迎接夏日美型儀式感，內衣品牌黛安芬推出春夏新品，由Classics美型系列推出兼具透氣與彈性包覆的「純淨優雅系列」、「自然優雅系列」及「輕柔羽翼系列」，其中純淨優雅系列精選再生材質打造環保蕾絲，用永續方法展現對地球的溫柔呵護。
炎熱夏季穿著不透氣的衣物最不舒服，黛安芬推出以透氣包覆為特色的「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」、「Natural Elegance自然優雅系列」，純淨優雅系列使用環保再生材質的花卉蕾絲，加上透氣孔洞罩杯設計，宛如是會呼吸的內衣。「自然優雅系列」鋼圈包覆款同樣採用透氣孔洞罩杯設計，高脇邊搭配U型美背加強內衣穩定性，收攏後背贅肉。
為了減緩夏天肌膚流汗的黏膩感，保持舒適輕鬆的透氣狀態，「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」主打會呼吸的3D空氣棉透氧罩杯，輕薄設計搭配親膚柔軟材質，勢必成為夏季人氣內衣款。黛安芬也以永續為目標，推出2022全新「美型系列」，採用MIPAN regen環保再生材質，運用在內衣面料及蕾絲設計等細節，藉以環保理念響應愛護地球的永續力量。
國民內衣店EASY SHOP則針對炎熱夏季，推出結合內衣及背心的「爆乳BRATOP」，主打一件抵兩件，在熱到爆的天氣裡實行「減法穿衣哲學」，BRATOP內含2組可拆式胸墊，厚薄各一，可依喜好自由搭配。