特企／黛安芬輕柔羽翼新主張！打造專屬夏日儀式感　

迎接夏日美型儀式感，就從幫自己挑選一件輕薄舒適的內衣，為烈日夏天注入輕盈感！德國百年內衣品牌黛安芬Triumph，今年夏日率先由Classics美型系列推出兼具透氣與彈性包覆的春夏全新新品－「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」與「Natural Elegance自然優雅系列」及「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」，讓你舒適、優雅地迎接熱情的夏季時光！其中純淨優雅系列更精選再生材質打造的環保蕾絲，以更永續的方法展現對地球的溫柔呵護，同時引領身體、心靈完全達到真正的解脫，穿出你的舒適隨我新主張！
炎炎夏日，悶熱的天氣，黏膩的汗水加上不透氣的衣著，容易使得肌膚出現泛紅、起疹子，因此擁有一件舒適、貼身衣物則為夏日穿著極重要的一環，以透氣包覆為特色的「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」與「Natural Elegance自然優雅系列」則成為女性夏日必備內在美！「純淨優雅系列」使用環保再生材質的花卉蕾絲更顯輕盈、彈性，搭配側邊U型美背設計，襯托典雅胸型，加上透氣孔洞罩杯設計，宛如穿上一件會呼吸的內衣！隨著生活型態改變，女性懂得寵愛自己，更重視貼身衣物機能性，不論喜歡無鋼圈的自在、或選擇有鋼圈的支撐，純淨優雅系列都能提供多元舒適選擇，今夏穿出堅毅溫柔的女性魅力！
酷熱的夏天肌膚易泛紅之外，炎熱的天氣也令人情緒緊繃，此時便可換上人氣經典的「自然優雅系列」鋼圈包覆款，採用透氣孔洞罩杯設計，賦予舒適透氣的親膚體驗；高脇邊搭配U型美背設計加強內衣穩定性，同時收攏後背小肉肉，加強穩定感、安心感雙重支助。春夏新款以活力色彩，巧思蝴蝶綴飾點綴於前胸，演繹出唯美浪漫優雅風情，讓夏天轉換為愉悅季節！
為了減緩夏日肌膚流汗黏膩的壓迫感，以及最舒適輕鬆的透氣狀態，「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」強調會呼吸的3D空氣棉透氧罩杯，輕薄的設計搭配親膚柔軟材質，絕對成為今夏人氣內衣款。創造夏日儀式感也得學會深呼吸，輕量舒適的「輕柔羽翼系列」，給予女生溫柔支撐，打造透氣且輕盈感受，不論現代女性身處何方，當面對忙碌的上班環境，或是和閨蜜的聚會時刻，只要換上輕柔羽翼系列內衣，即迎來自在極致的迷人風采，輕鬆駕馭各式場合及穿搭需求。
針對現代女性對於舒適穿著、響應環保的需求，黛安芬以永續為目標推出2022全新「美型系列」，採用MIPAN regen環保再生材質，並運用於內衣面料及蕾絲設計等細節之處，透過內心細緻優化生活儀式感，今年夏天在黛安芬「美型系列」的支持之下，每一位女生都擁有舒適隨我的美好穿著體驗，更藉以環保理念響應社會一齊愛護地球的永續力量，打造不凡專屬的夏日儀式感。