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日圓惡性貶值對台好壞參半！「這產業」大受衝擊積極備戰

▲日圓貶值對外國人到日本觀光有利，許多人都打算解封後前往報復性消費。（圖／財訊雙周刊）
▲日圓貶值對外國人到日本觀光有利，許多人都打算解封後前往報復性消費。（圖／財訊雙周刊）

文/財訊雙周刊

2022-07-01 08:00:00

在美國緊縮金融、日本維持超寬鬆政策的情況下，日圓持續貶值；但由於日本出口企業早已全球布局，反而中小企業承擔更大的負面影響。而隨著日本逐步開放邊境，許多人迫不及待想飛到日本觀光，趁著日圓貶值時報復性消費。尤其，6月13日日圓匯價貶破1美元兌135日圓，下探1998年10月以來最低，大家都想問，現在是不是換日圓最划算的時候？

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這波日圓貶值主因是美日利差擴大。今年3月美國聯準會開始升息，市場人士預料美日利率差距會開始擴大，4月1個月內日圓兌美元匯率就從1美元兌118日圓左右貶到129日圓。而美國五月消費者物價指數（CPI）比去年同期大增8.6%，創40年來新高，政府勢必要緊縮金融。分析師指出，美國秋季期中選舉前，總統拜登將會強力抑制通膨。

日銀按兵不動　投機客搶進

日本銀行對利率則按兵不動。日本前首相安倍晉三當年提出3支箭政策，第一支箭就是貨幣寬鬆政策，直到通膨率達到2%的目標。儘管四月日本核心CPI年增率為2.1%，但日銀認為這與能源及食品漲價脫不了關係，預料不會長期持續，因此還不打算改變政策。日銀17日決定維持超低利率後，總裁黑田東彥即指出，日本現在物價上漲，基本上是因為國際能源漲價，是成本推動的通膨，如果此時調高利率或緊縮貨幣，將使景氣更糟。

日圓貶值的另一個原因是，日本經常帳收支惡化。俄烏戰爭後，歐洲各國經濟制裁俄羅斯，原油、瓦斯、穀物等國際商品價格大漲，使日本貿易逆差擴大，進口企業賣日圓、買美元，資金外流導致日圓貶值。在這樣的情況下，投機客極可能大舉賣日圓，又進一步加重日圓貶值的壓力。

目前看來，日本政府干預外匯市場的機會也很渺茫。原因是日本干預必須和美國協商，而美國為了降低進口物價，樂見美元升值，因此聯手干預的可能性不高；而日本獨自干預或口頭干預，都發揮不了作用。

中經院日本中心主任魏聰哲指出，這次日圓貶值被稱為「惡性日圓貶值」，因為比起改善製造業的獲利，日圓貶值對非製造業獲利的衝擊更大。事實上日本製造業中，除了國產比率相對較高的工具機產業，其他如汽車、家電等都已經將部分生產基地移往海外，或仰賴進口零組件較高的產業，因日圓貶值享有的匯差效益並不如以往。

日本東京商工研究公司6月1日至9日實施的問卷調查顯示，5月上旬日圓貶至1美元兌130日圓左右時，46.7%的經營者回答「對經營有負面影響」，比4月（1美元兌122到124日圓）多了7個百分點；其中48%是中小企業，38%是大企業，顯示中小企業衝擊更大。而且如果調高利率，因疫情而負債累累的中小企業，會更加吃不消。

非全面衝擊　跨國大咖受惠

至於行業別，負面影響最多依序是纖維與衣服批發業、食品製造業、家具製造業；另一方面，受惠的行業包括住宿業、業務用機械器具製造業、運輸用機械器具製造業等，個別廠商包括豐田汽車、馬自達、佳能、任天堂、發那科等公司。

魏聰哲認為，日圓貶值對台灣的正面影響，是赴日投資設廠的成本會下降，關鍵零組件和生產設備的進口成本也會降低，只是降幅不算太大。至於負面影響則是，在和日本競爭的第三地市場，例如部分同等級的工具機，台廠的價格競爭力將低落。

台灣工具機業者指出，台灣工具機大約比日本貨便宜3成，日圓貶值使價差縮小，雖然可能提高了日商的吸引力，但因為工具機產業的客戶黏著性高，購買設備以後還有後續的服務和需求，因此客戶不一定會改選日商。不過各產品特性也不同，例如塑膠射出成型機，日本機台的品質佳、故障率低，購買後不太需要後續的服務，就可能改用日本貨，對台廠構成嚴重威脅。

另外，像發那科的控制器供應給許多台廠，台廠採購卻也無法在日圓貶值時節省支出，因為日方透過台灣分公司用台幣計價，甚至因為內部使用的晶片供不應求，還調高售價。長年以來面對匯率波動的風險，日本大企業早有因應之道。

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