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香港公司推出16人超炸韓團!成員多國籍「曾是101練習生」

▲新人培養體系「OCJ NEWBIES」將推出16人韓團。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲新人培養體系「OCJ NEWBIES」將推出16人韓團。（圖／One Cool Jacso Entertainment）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-30 17:40:13

香港經紀公司「One Cool Jacso Entertainment」今（30日）公開南韓新人培養體系「OCJ NEWBIES」宣傳照，預計下半年成團出道，目前成員包括LEX、BEOMSOO、LEO、HYUNSIK、DONGBIN、AUSTIN、RICKY、SEUNGDAE、DAVIN、CHIBIN、C.I、DOWON、GYUMIN韓國、香港籍等13人，第二波成員將於近期公布，最終會以16人形式出道。

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OCJ NEWBIES團體模式與南韓NCT及日本AKB48相似，預計下半年出道，正式出道前兩個月會公布正式組合名稱。 公開的宣傳照包括13位藝人的個人和團體照，其中成員金東彬、元鉉植、Ricky以及趙斗顯，分別參加過選秀節目《Produce X 101》、《TO BE WORLD KLASS》以及《LOUD》，在娛樂圈已小有知名度。

One Cool Jacso Entertainment表示，邀請成為OCJ NEWBIES成員的標準不是練習生，是已具備出道的資格，要精通歌舞才藝的歌手。經紀公司期許OCJ NEWBIES是創造出新價值的偶像新人培養系統，透過主唱、編舞、外語、人文教育等管理，將藝人培養成國際、全方位的偶像。

▲金東彬參加過《Produce 101 第二季》及《Produce X 101》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲金東彬參加過《Produce 101 第二季》及《Produce X 101》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲元鉉植參加過選秀《Produce X 101》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲元鉉植參加過選秀《Produce X 101》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲RICKY參加過節目《TO BE WORLD KLASS》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）
▲RICKY參加過節目《TO BE WORLD KLASS》。（圖／One Cool Jacso Entertainment）

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