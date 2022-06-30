6旬運匠腦中風「肢體痙攣」　靠藥物甩開拐杖自行走路

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江先生原本是一名計程車司機，自覺身體健康，以前也沒住過院，但六年前的某天中午，剛吃完便當、準備上工時，突然發現右腳有點僵硬、走路出現異常，原本以為自己只是太累，沒想到過了一陣子，連右手都抬不起來，到醫院檢查後發現是腦血管堵塞導致的中風。
雖然及時救治，但江先生卻得開始學習與腦中風後的眾多後遺症和平共處，「中風發生後一兩個禮拜，我發現我的右手及右腳開始變得緊繃、僵硬。」江先生回憶當時，右手手指經常彎曲，拳頭總不自覺緊握，整隻手臂舉不起來，右腳也不受控制，走路容易不穩、跌倒，需要他人攙扶。回診時詢問醫護人員才知道，原來這是腦中風患者預後常見的肢體痙攣，通常中風後一個禮拜即有可能發生，而且發生機率很高，約有四成腦中風患者在半年內會出現肢體痙攣問題。
生活難自理、自尊心低落 靠這藥物搭配復健
無法運用右手，江先生連一個最簡單的垃圾袋都無法拿、無法轉動門把開門，更不用說自己吃飯、穿衣、洗澡，讓他無助又生氣。但在醫師及太太的鼓勵下，江先生學著用左手拿湯匙吃飯、擦澡，並開始每週兩次的物理復健。現在右手漸漸能轉動門把。近來搭配定期注射肉毒桿菌素，復健及藥物雙管齊下，最有感的是行走能力的進步，從一開始必須拄拐杖，現在能自行走路。
現在江先生除了每週固定兩次從家裡步行到醫院復健外，江先生平日也會出門走走，「有時候還能幫忙家人進行採買、到郵局寄信等簡單的任務，期望自己照顧好身體，散步成為我日常生活中最期待的行程。」
中風照護一路上最害怕的就是失去希望而中斷復健與治療，江先生分享，面對身體狀態跟以前的落差，要學著調整心態，「最重要的就是要保持信心，要聽醫師的話，定期回診、復健及治療。」千萬不要因為復健進步緩慢就放棄。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54264
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