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人工智慧縮時攝影　胚胎培養技術更精準

人工智慧縮時攝影　胚胎培養技術更精準
人工智慧縮時攝影　胚胎培養技術更精準

健康醫療網

2022-06-30 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】小惠今年38歲，結婚多年仍未生小孩，最近月經量減少，只來3天就幾乎沒有量了。醫師診斷是卵巢早衰，並告訴她想懷孕要趕快進行，以免提早停經。於是小惠到醫院接受試管嬰兒療程治療，無奈取到的卵子數量少，且形成的胚胎質量不太好，植入3次都沒成功懷孕。心灰意冷之際，醫師建議她嘗試人工智慧（AI）縮時攝影胚胎培養技術來選擇優良胚胎植入，最後選到一顆優良胚胎，成功懷孕，生出健康寶寶。

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第一代胚胎培養技術　優缺點一次看

國泰綜合醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，第一代胚胎培養技術是將多個病人胚胎放入集體式培養箱培養（住宅大樓）。集體式培養箱類似冰箱內部構造分層，不同病人放在不同層培養，其優點是濕度佳且容量大，可以一次培養較多病人胚胎；缺點是處理A病人胚胎時要開關門一次，其他病人胚胎培養條件例如氧氣濃度、溫度會同時受開關門影響，暫時性不穩定，如果開關門次數太多，可能造成培養箱中胚胎培養環境受到影響，產生較多胚胎氧化壓力。 　　

第二代胚胎培養技術　無法看到胚胎培養變化

至於第二代胚胎培養技術是將每個病人胚胎放入個別式培養箱培養（住套房）。每個病人的胚胎住在個別的培養槽中互不干擾，胚胎師處理A病人胚胎時只要打開A培養槽即可，不會干擾到其他培養槽，胚胎培養環境較佳，胚胎產生氧化壓力較小；但是跟集體式培養箱一樣無法看到培養過程胚胎的變化。

第三代胚胎培養技術　提高臨床懷孕率

AI縮時攝影培養技術可以說是第三代胚胎培養技術，它在個別培養槽上安裝縮時攝影鏡頭，可以24小時密集監控胚胎發育影像，並將拍攝到的胚胎影像儲存至電腦伺服器資料庫，運用AI軟體演譯判讀胚胎好壞等級，給每個胚胎質量打分數並排序，提供給醫師胚胎植入時選擇優良胚胎的參考；比起現有胚胎師以肉眼在顯微鏡下判斷胚胎型態等級來選擇優良胚胎更為精準。

AI精準選到好胚胎植入　這些族群適用

賴宗炫主任指出，AI縮時攝影胚胎培養技術適用對象，包括所有試管嬰兒療程病人、重複性流產、多次試管嬰兒治療失敗、進行胚胎著床前染色體篩檢治療病人、進行子宮內膜受孕性基因檢測病人、不明原因不孕症、嚴重男性不孕症等。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54272

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