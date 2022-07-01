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孩童急性盲腸炎怎麽辦？ 營養師推薦除了BRAT飲食法還可以這樣吃

孩童急性盲腸炎怎麽辦？ 營養師推薦除了BRAT飲食法還可以這樣吃
孩童急性盲腸炎怎麽辦？ 營養師推薦除了BRAT飲食法還可以這樣吃

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-01 09:30:43

夏天的來臨，意味著盡情吃冰淇淋、喝冷飲的時刻來臨了。家長們除了擔心孩子在這炎熱的季節裏中暑，更是擔憂夏日高溫讓食物迅速變質、細菌滋生，使得急性腸胃炎高峰期來襲。

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若是孩子得了腸胃炎，接下來還能吃什麽呢？家長們應該避開哪些地雷食物？就讓「好食課」營養師Lexie張宜臻來解惑，為大家推薦急性腸胃炎患者適合的食物。

▲ 夏日高溫使得急性腸胃炎高峰期來襲。（示意圖／Pixabay）

BRAT飲食法

過去臨床推薦急性腸胃炎者，可遵循BRAT飲食法：

一、Banana（香蕉）

二、Rice（米飯、稀飯）

三、Apple Sauce（蘋果泥）

四、Toast（吐司）

這四種食物比較容易消化，適合作爲腸胃炎患者的飲食，幫助身體恢復。值得注意的是，此類飲食的營養主要來源為碳水化合物，缺乏蛋白質等其他營養，所以目前已較少使用。

Pixabay
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▲ 營養師建議腸胃炎患者在飲食上註意均衡，確保蛋白質攝取。（示意圖／Pixabay）

急性腸胃炎怎麽吃？

一、少量多餐，蛋白質攝取

營養師建議，患者可以少量多餐，並適度增加蛋白質的攝取，來補足組織修復時所需要的營養與熱量。家長為孩子準備餐點時，可留意蛋白質來源的食物，例如蛋料理、豆製品、去筋去皮的肉，但應避開油炸食物。

二、補充水份

在這個非常時期，父母應注意為孩子補充水份，避免腹瀉、嘔吐、脫水等狀況出現。

三、低纖飲食

營養師説明，一般上建議等症狀緩解後，才逐量提高纖維攝取。腸胃炎急性期皆以低纖飲食為主，忌甜食、油炸、辛辣刺激及乳製品，以減少腸胃道的刺激。

營養師強調，孩童急性腸胃炎記得就醫，並依照醫生醫囑進食，依據症狀嚴重程度，可能須先禁食來使腸胃休息。


本文獲得「好食課」授權報導

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