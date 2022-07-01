防第四高「高腎壓」醫界、產業界聯合推：腎臟病早篩早治！

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針對「2025腎力倍增ACT on CKD」合作備忘錄，台灣腎臟醫學會黃尚志理事長說明合作三大目標，首先「提升腎病識能」，研究顯示台灣腎病患者的病識感僅3.5%，為提升大眾腎臟健康識能，需以創新模式呼籲高風險族群積極關注腎臟健康，鼓勵定期篩檢腎功能，慎防第四高「高腎壓」。
第二「促進多元合作」，黃尚志表示，學會將陸續舉辦多場國際交流活動，如近期與KDIGO學術交流研討會，跨國分享照護經驗。在國內，學會則舉辦多場學術活動，給予腎臟科醫師與基層醫護人員更多交流機會；第三「廣擴照護量能」，自2003年國健署推動「腎臟病健康促進機構」，成功強化機構專業能力，建立跨專科醫療團隊，至2021年累計已有227間機構加入。學會近期更增設許多線上課程，幫助減少基層單位取得認證的障礙，並提高加入「初期慢性腎臟病收案」的意願。
逾九成腎病患者罹病不自知！高風險族群應及早發現、及早降腎壓
台灣慢性腎臟病盛行率近12%，卻有超過9成患者罹病不自知。初期腎臟病症狀不明顯、難以察覺，病人易錯失黃金治療時機，無法及早發現腎病變、導致腎功能無法恢復。黃尚志提醒，特別是三高族群更容易併發腎病變，大眾普遍對於早期慢性腎臟病的認知不足，對三高警覺性強，卻不知須特別留意第四高「高腎壓」，若能早期發現並及時控制「高腎壓」，才能從源頭做起，延緩腎功能惡化。
對於本次與醫界擴大合作，臺灣阿斯特捷利康總裁Claudio Longo表示，阿斯特捷利康向來秉持以患者為中心的理念，期待能為患者尋求更好的解決方案，在台灣更積極參與慢性腎臟病照護相關計劃之推動，後續在台也將持續挹注資源，為早期慢性腎臟病防治盡一份心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54306
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