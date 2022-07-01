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防第四高「高腎壓」醫界、產業界聯合推：腎臟病早篩早治！

防第四高「高腎壓」醫界、產業界聯合推：腎臟病早篩早治！
防第四高「高腎壓」醫界、產業界聯合推：腎臟病早篩早治！

健康醫療網

2022-07-01 10:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】台灣每8位20歲以上成人即有一位發生腎病變，若能幫助患者早期發現、早期治療，將可避免或延緩腎功能惡化。台灣腎臟醫學會今（30）日與深耕腎臟病及心血管代謝治療領域的國際藥廠臺灣阿斯特捷利康簽署「2025腎力倍增 ACT on CKD」合作備忘錄，目標達到2025年早期腎臟病照護涵蓋率倍增，讓台灣慢性腎臟病防治體系更上一層樓。

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以「3面向」開啟早期慢性腎臟病防治藍圖

針對「2025腎力倍增ACT on CKD」合作備忘錄，台灣腎臟醫學會黃尚志理事長說明合作三大目標，首先「提升腎病識能」，研究顯示台灣腎病患者的病識感僅3.5%，為提升大眾腎臟健康識能，需以創新模式呼籲高風險族群積極關注腎臟健康，鼓勵定期篩檢腎功能，慎防第四高「高腎壓」。

第二「促進多元合作」，黃尚志表示，學會將陸續舉辦多場國際交流活動，如近期與KDIGO學術交流研討會，跨國分享照護經驗。在國內，學會則舉辦多場學術活動，給予腎臟科醫師與基層醫護人員更多交流機會；第三「廣擴照護量能」，自2003年國健署推動「腎臟病健康促進機構」，成功強化機構專業能力，建立跨專科醫療團隊，至2021年累計已有227間機構加入。學會近期更增設許多線上課程，幫助減少基層單位取得認證的障礙，並提高加入「初期慢性腎臟病收案」的意願。

逾九成腎病患者罹病不自知！高風險族群應及早發現、及早降腎壓

台灣慢性腎臟病盛行率近12%，卻有超過9成患者罹病不自知。初期腎臟病症狀不明顯、難以察覺，病人易錯失黃金治療時機，無法及早發現腎病變、導致腎功能無法恢復。黃尚志提醒，特別是三高族群更容易併發腎病變，大眾普遍對於早期慢性腎臟病的認知不足，對三高警覺性強，卻不知須特別留意第四高「高腎壓」，若能早期發現並及時控制「高腎壓」，才能從源頭做起，延緩腎功能惡化。

對於本次與醫界擴大合作，臺灣阿斯特捷利康總裁Claudio Longo表示，阿斯特捷利康向來秉持以患者為中心的理念，期待能為患者尋求更好的解決方案，在台灣更積極參與慢性腎臟病照護相關計劃之推動，後續在台也將持續挹注資源，為早期慢性腎臟病防治盡一份心力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54306

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