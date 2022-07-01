吃隔夜西瓜患腸胃炎孩子腎功能衰竭險喪命　醫示警：夏季要避「3剩」食物

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根據《北京晚報》所發佈的實驗影片顯示，研究人員對多種切西瓜的方法進行細菌培養實驗，以專用的刀和砧板切西瓜，把西瓜存放在冰箱長達24小時，每25克西瓜中僅檢測出45個細菌；而當研究人員將切過肉的菜刀和砧板簡單沖洗後，再用來切西瓜，冷藏24小時後，每25克西瓜的細菌含量竟高達8400個！大連醫科大學附屬第二醫院感染疾病科主任李容寬表示，雖然西瓜原本的細菌含量不多，但因西瓜所含糖份有利於細菌滋生繁殖，在經過培養基的助長之下，細菌就加倍滋長。
對於隔夜西瓜的吃法，有人認為只要使用保鮮膜就萬無一失，也有網友表示，可先將西瓜表面切去一層再吃，這樣就不會把細菌一起吃掉；但醫生卻表示這種方法並不可取，因細菌所產生的毒素，會滲入到水果汁液裡，汁液流動會使整顆水果都可能被細菌污染。
那麼要如何安全保存西瓜呢？醫生建議，最主要是切西瓜時，一定要使用切水果專用刀和砧板，以避免交叉污染；如未能食用完的西瓜，應盡快使用保鮮膜將之包裹，再存入冰箱冷藏，以便與冰箱裡其他的食物隔離，避免二次污染；此外，西瓜的冷藏時間最好不超過12小時。
最後醫生也提醒民眾，冰箱裡過期的食物應及時清理，所存放的上一頓剩菜、剩飯，一定要經加熱後方可食用。
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