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吃隔夜西瓜患腸胃炎孩子腎功能衰竭險喪命　醫示警：夏季要避「3剩」食物

吃隔夜西瓜患腸胃炎孩子腎功能衰竭險喪命　醫示警：夏季要避「3剩」食物
吃隔夜西瓜患腸胃炎孩子腎功能衰竭險喪命　醫示警：夏季要避「3剩」食物

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-01 13:00:46

夏季炎熱，許多人喜歡吃西瓜解暑，但西瓜處理不當容易被細菌污染，以致民眾吃西瓜食物中毒的案例不免升高。

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根據陸媒《經視直播》報導，有一家三口吃了隔夜西瓜後，出現噁心、嘔吐、腹瀉的症狀，其中有小孩患上腸胃炎，甚至出現貧血、無尿及腎功能衰竭現象。另外，據《北京晚報》報導，一位女士就因為吃了半個冷藏的冰西瓜後，出現劇烈腹痛、嘔吐、發熱等症狀，送醫就診時已發生休克、小腸壞死、以及嚴重細菌感染的狀況。所幸搶救及時，目前女士已處於恢復期。醫師警告，夏季氣溫升高，要盡可能避免食用「剩飯」、「剩菜」、「剩水果」等容易腐壞的食物。

根據《北京晚報》所發佈的實驗影片顯示，研究人員對多種切西瓜的方法進行細菌培養實驗，以專用的刀和砧板切西瓜，把西瓜存放在冰箱長達24小時，每25克西瓜中僅檢測出45個細菌；而當研究人員將切過肉的菜刀和砧板簡單沖洗後，再用來切西瓜，冷藏24小時後，每25克西瓜的細菌含量竟高達8400個！大連醫科大學附屬第二醫院感染疾病科主任李容寬表示，雖然西瓜原本的細菌含量不多，但因西瓜所含糖份有利於細菌滋生繁殖，在經過培養基的助長之下，細菌就加倍滋長。 

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
對於隔夜西瓜的吃法，有人認為只要使用保鮮膜就萬無一失，也有網友表示，可先將西瓜表面切去一層再吃，這樣就不會把細菌一起吃掉；但醫生卻表示這種方法並不可取，因細菌所產生的毒素，會滲入到水果汁液裡，汁液流動會使整顆水果都可能被細菌污染。

那麼要如何安全保存西瓜呢？醫生建議，最主要是切西瓜時，一定要使用切水果專用刀和砧板，以避免交叉污染；如未能食用完的西瓜，應盡快使用保鮮膜將之包裹，再存入冰箱冷藏，以便與冰箱裡其他的食物隔離，避免二次污染；此外，西瓜的冷藏時間最好不超過12小時。

最後醫生也提醒民眾，冰箱裡過期的食物應及時清理，所存放的上一頓剩菜、剩飯，一定要經加熱後方可食用。

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