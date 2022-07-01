特企／年過35骨本漸失？醫：應重日常保養維持關鍵行動力

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有鑑於儲存健康骨本的重要性，「銀髮一起玩」近期舉辦鐵牛養生滋補龜鹿飲8日有感體驗活動，用實體活動喚醒國人對行動力的關注，活動吸引超過百位民眾報名參加，依活動結果所示，大家普遍對行動力養護、補氣、提振精神與體力等覺得有需求，其中99%報名者對鐵牛龜鹿飲滿意且分別在飲用後有不同感受。
業者表示，經百位素人受試者一天一瓶，連續飲用8日後調查顯示，100%體驗者對產品感到滿意，覺得即開即飲好方便，對於補靈活、提升體力和行動力都有感；而高達98%銀友表示鐵牛龜鹿飲喝起來香甜順口沒有腥味，而85%以上銀友飲用8日後，明顯感受關鍵靈活度增加、精神變得更好有活力。
名中醫師陳潮宗院長表示，人過了35歲後，骨質會逐漸衰退流失，龜板、鹿角搭配枸杞、人參熬煉，以此作為日常保養可維持正常關鍵行動力。而鐵牛養生滋補龜鹿飲就是嚴選高品質龜板、鹿角，搭配枸杞、人參等多種漢方食材，遵循古法120小時熬煮濃縮成龜鹿精粹，液態好吸收，一天一瓶滋補關鍵好骨力、提升健康好體力。打開就能喝的鐵牛養生滋補龜鹿飲還是醫師和全國首支榮獲小綠人健康食品雙重認證的保健飲品，能安心飲用。
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