COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／年過35骨本漸失？醫：應重日常保養維持關鍵行動力

▲名中醫師陳潮宗院長推薦鐵牛龜鹿飲，能安心飲用。（圖／品牌提供）
▲名中醫師陳潮宗院長推薦鐵牛龜鹿飲，能安心飲用。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-01 14:50:04

現代人工作壓力大，為了生活及家庭沒日沒夜的付出打拼，一般人沒有時間可以好好照顧自己的身體，不過隨著年齡增長，骨本會漸漸流失，最新研究單位指出，人們在年輕時期如果多增加10%的骨密度，就可使骨質流失的發生機率延緩13年，因此越早儲存骨本越好，最簡單的方法就是從日常生活飲食與作息中建立健康的生活形態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
存好骨本顧老本，擁有「健康骨本」永遠不嫌晚！國民健康署骨質保健政策是以健康促進預防為優先，因此除了透過適當日曬來增加體內維生素D3、從事可承受的運動增加骨密度外，還可以藉由飲食補品幫助延緩骨質流失。

有鑑於儲存健康骨本的重要性，「銀髮一起玩」近期舉辦鐵牛養生滋補龜鹿飲8日有感體驗活動，用實體活動喚醒國人對行動力的關注，活動吸引超過百位民眾報名參加，依活動結果所示，大家普遍對行動力養護、補氣、提振精神與體力等覺得有需求，其中99%報名者對鐵牛龜鹿飲滿意且分別在飲用後有不同感受。

業者表示，經百位素人受試者一天一瓶，連續飲用8日後調查顯示，100%體驗者對產品感到滿意，覺得即開即飲好方便，對於補靈活、提升體力和行動力都有感；而高達98%銀友表示鐵牛龜鹿飲喝起來香甜順口沒有腥味，而85%以上銀友飲用8日後，明顯感受關鍵靈活度增加、精神變得更好有活力。

名中醫師陳潮宗院長表示，人過了35歲後，骨質會逐漸衰退流失，龜板、鹿角搭配枸杞、人參熬煉，以此作為日常保養可維持正常關鍵行動力。而鐵牛養生滋補龜鹿飲就是嚴選高品質龜板、鹿角，搭配枸杞、人參等多種漢方食材，遵循古法120小時熬煮濃縮成龜鹿精粹，液態好吸收，一天一瓶滋補關鍵好骨力、提升健康好體力。打開就能喝的鐵牛養生滋補龜鹿飲還是醫師和全國首支榮獲小綠人健康食品雙重認證的保健飲品，能安心飲用。



優惠資訊：鐵牛養生滋補龜鹿飲『百人試飲8日有感活動』限時體驗價，相關資訊：https://bit.ly/3HDJ6BV

養生也要養心，４情況早檢查！醫：心理疾病普及，且易影響健康。

訂單見「養生膠帶」！外送員滿頭霧水　網解答：無關健康

飲料改喝氣泡水助養生、減重！營養師教４觀念更有利健康。

「GABA番茄」助養生、護血管！專家指背後功臣：好處不只這樣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀