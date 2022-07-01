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本土＋35,800　重複感染定義出爐：「這2類人」可通報

本土＋35,800　重複感染定義出爐：「這2類人」可通報
本土＋35,800　重複感染定義出爐：「這2類人」可通報

健康醫療網

2022-07-01 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增35,800例COVID-19確定病例，分別為35,699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案縣市分布

  • 臺中市5,155例
  • 新北市5,070例
  • 高雄市4,453例
  • 桃園市3,399例
  • 臺南市3,104例
  • 臺北市2,823例
  • 彰化縣2,420例
  • 屏東縣1,420例
  • 雲林縣986例
  • 新竹縣896例
  • 苗栗縣865例
  • 南投縣732例
  • 新竹市718例
  • 嘉義縣709例
  • 宜蘭縣642例
  • 花蓮縣593例
  • 嘉義市492例
  • 臺東縣448例
  • 基隆市426例
  • 澎湖縣200例
  • 金門縣118例
  • 連江縣30例
新增121例死亡個案！18歲少女肺炎合併呼吸衰竭

指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有一例青少年為18歲女生個案，無接種疫苗、有慢性神經系統疾病、長期臥床。6月13日出現發燒症狀，當天急診後，檢查發現有肺炎情形，住院治療當中因肺炎合併呼吸衰竭，在6月28日過世，死因是肺炎合併呼吸衰竭。

羅一鈞總結，目前我國累計13歲到18歲重症個案共8例，死亡累計4人。

二次感染定義：確診後1至3個月內經醫師診斷症狀惡化、快篩陽性

指揮中心表示，由於自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染(reinfection)個案日漸增多，本中心經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，以利醫界對符合重複感染定義之病例進行適當處置有所依循。

指揮中心說明，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則如下：

一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：

（一）醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。 

（二）後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

(一)經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。

(二)依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54331

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