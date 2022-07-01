三高、心血管疾病染疫死亡風險高　「三心二疫」遠離危機

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依據中央流行疫情指揮中心資料顯示，截至六月中旬因確診COVID-19死亡個案，註記有心血管疾病史者達3成，心血管疾病和COVID-19重症有相當的關聯性；美國心臟協會（AHA）指出COVID-19病毒會與心血管系統交互作用，增加心血管疾病患者的發病率，並引起心肌損傷與功能障礙。
此外，歐洲心臟雜誌亦指出COVID-19病毒感染導致心肌損傷、心律不整、心臟衰竭及血管功能障礙和增加急性心肌梗塞和缺血性中風的風險。
「三心二疫」五招 降低心血管風險
國民健康署吳昭軍署長提醒，有心血管疾病病史者，疫情期間更要提高對心血管疾病的警覺性，並留意身體的狀況，定期返回醫院追蹤檢查，才能早期發現異常，早期治療。疫情期間，心血管疾病照護建議：
第一招「吃心」健康飲食：以均衡飲食為主，建議少油、少鹽、多纖維，利用蒸、煮、川燙的不同烹調方式取代油炸，並避免出現暴飲暴食的行為。
第二招「動心」規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如：快走、慢跑、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。
第三招「安心」定期健檢：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務。
第四招「醫疫」規律用藥：定期量測血壓、血糖、體重及回診追蹤，以利醫師依據個人狀況調整用藥，遵照醫囑建議，切勿自行減量或停藥，並可優先選擇視訊診療和社區診所追蹤。
第五招「快疫」儘速就醫：疫情期間，仍要密切注意身體的狀況，如出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、疲倦、頭暈等心臟病徵兆，應儘速就醫，爭取黃金搶救期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54288
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