3寶媽「整個乳房全腫瘤」 醫助1關鍵讓她5年未復發

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陳小姐表示，當時在診間聽聞確診消息時，「整個愣住、腦中一片空白」，直到慢慢意識到自己罹癌，眼淚才潸然落下。接續開始進行一連串的治療，而治療不便時刻照顧孩子，原計畫要上幼稚園的孩子也被迫暫時停學，由娘家代為照顧。同時陳小姐也十分擔心，即使接受治療也無法痊癒，數次逃避回診；所幸在醫師多次循循善誘、勸解之下，也為了能再次陪孩子健康、快樂的成長，陳小姐決定拋去對疾病的恐懼、堅強面對。
陳小姐與醫師多次討論治療方式，因陳小姐屬於高復發風險族群，在標準局部性治療之外，醫師亦建議使用荷爾蒙療法可搭配細胞週期抑制劑作為術後輔助性治療，降低復發風險；目前陳小姐已5年無復發，朝治癒目標邁進！
談到疾病後的生活改變，陳小姐笑答：「現在大家都會來問我怎麼觸摸、評估硬塊是否為乳癌的腫瘤，其實只要摸到硬塊、或覺得身體不適，就應該盡速就醫診斷，並選擇最適合的治療方式。」而對於孩子，她雖然很感慨治療期間無法妥善照顧，但孩子是她面對疾病時最大的心靈支柱與動力，如今能繼續看著孩子一步步長大，是最幸福的事。
陳小姐曾一度抗拒治療 女醫不放棄只為1信念「就要她好起來」
陳小姐的主治醫師是林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶醫師，她表示，「當初替陳小姐檢查時發現她整個乳房都是腫瘤，而且她還是三個年幼孩子的年輕媽媽，讓我驚訝到倒退三步，同時也深深感受到自己有責任要把她治好，因為治好她就可以照顧到整個家庭。」
郭玟伶醫師表示，許多患者為了履行對於家庭的責任，而像陳小姐一樣逃避、抗拒治療，深怕自己沒辦法陪孩子長大、丟下摯愛的家人，甚至會因治療陷入經濟困頓等，但關鍵是『要好好照顧自己，才有能力照顧所愛的人』」，陳小姐放下恐懼的執著，最後選擇勇敢接受治療，如今多年未復發，一樣可以陪伴家人好好生活、陪伴寶貝孩子成長。
郭玟伶醫師透露，臨床上有不少與陳小姐病況類似的乳癌早期患者，雖早期乳癌預後較佳，但若遇復發且同時發生遠端轉移，表示癌症進入晚期，治療目標就會變成延長壽命而非治癒。呼籲患者應積極治療，並定期追蹤，降低復發風險。而現在已經有了更多元的治療方式，患者可與醫師討論最適合用藥，達到From Care to Cure！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54292
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