常吃大魚大肉恐離糖尿病不遠！　中醫調理抗併發症

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義大醫院蔡金川中醫部部長表示，我們的老祖宗早在兩千年前，就觀察到糖尿病了，黃帝內經中「膏粱之變，足生大疔」，講的就是吃得太好，營養太過，導致糖尿病足的例子；但是古代沒有血糖檢測，也沒有糖尿病這個病名，古代的病名，叫做「消渴」。
控制血糖 中醫調理有方
然而，許多糖尿病患者，不希望長期服用西藥，而想改以中醫的方式進行治療。蔡金川部長說，事實上整體而言，現代中醫確實能夠透過中藥調理，甚至透過中醫艾灸、耳穴治療和頭皮針等方式，都能幫助糖尿病患者控制血糖，並改善相關的症狀。
糖尿病控制關鍵 端看自身配合與否
糖尿病患者除調配飲食、適量運動，做好熱量控制長期維持適當體重外，蔡金川部長提醒，在日常生活中，精緻醣類或加糖食物盡量不要吃，要多運動消耗多餘糖份，而且晚餐要早點吃，不要距離睡覺時間太接近，以免晚餐所吃的食物都囤積下來造成肥胖等，也都是控制病情的要點。
最重要的是，糖尿病的控制必須病人本身的配合，身體力行，持之以恆，才是治療成功與否的關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54295
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