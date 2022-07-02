艾草有益巴金森治療　花蓮慈濟研究登國際期刊

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巴金森氏症臨床表現病徵包括顫抖、肌肉僵直以及步態遲緩等，病因涉及腦部黑質緻密部（SNpc）中多巴胺能神經元的退化及異常的蛋白質累積。
且國際最新研究報告發現，在細胞蛋白質尚未堆積前，就已出現自噬機制失調的現象，因此，神經細胞中清除異常蛋白的機制（溶酶體相關自噬作用），在巴金森氏症的發病過程中扮演極重要的角色。
艾草用途廣 獲多項研究成果證實
林欣榮院長表示，會選擇「艾草」進行深入研究，起因是慈濟醫療暨創新研發團隊研發出中草藥複方「淨斯本草飲」，先前更於國際知名期刊發表有關多靶點對抗幹細胞老化、減緩神經退化、調控血糖、抑制抗藥性癌細胞等方面的研究成果。
艾草萃取物 助減緩神經退化、老化
根據最新研究成果，黃志揚副院長表示，艾草萃取物具有保護腦中神經細胞的潛力，除了能提升細胞自我清理，還可維持粒腺體的穩定及具抗氧化壓力的效果，有助於減緩神經退化與老化。
於小鼠腦部組織分析證實，飲用艾草萃取物可提升巴金森小鼠腦部鈣離子通道蛋白（TRPML1）、自噬作用標記（LC3B）和存活機制相關蛋白的表達，達到幫助神經細胞清除異常蛋白質累積及提升細胞存活率。
中西醫合療 改善巴金森氏症症狀
艾葉有理氣血、祛寒濕等功效，主用於調經，也會用在也神經強壯劑，所以，這次的研究論文成果也是驗證了臨床經驗。而在巴金森氏症的治療上，林欣榮院長強調，中醫可以透過針灸、用藥，臨床上常見能改善巴金森氏症患者的動作、顫抖的症狀，並且和現行西藥配合治療可以達到更好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54314
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