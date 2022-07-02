不只熱，「冷」也會中暑！ 醫授刮痧要點：出痧就該停

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中暑是指身體的中樞的體溫調節出現問題，無法正常將熱排出身體，彰化基督教醫院中醫部主治醫師許秀慧表示，可將其分為「陽暑」及「陰暑」，這兩者雖然都是中暑，但原因截然不同，治療方式當然也不一樣，可不要搞錯了。
許秀慧說明，陽暑即是西醫所談的「熱傷害」，是指身體在酷熱的環境下，無法有效維持正常體溫，輕微中暑會出現頭暈、頭痛、臉色蒼白、噁心、大量出汗等；嚴重的話，體溫會超過40℃，有中樞神經異常狀況，譬如意識混亂、情緒不穩、說話不清不楚、皮膚乾燥（因為無法正常出汗）等，這種中暑非常危險，必須趕緊送醫。
比起陽暑，現代人中陰暑狀況更常見。許秀慧解釋，「陰暑者，陰暑而受寒者也。」意思是說，用錯誤的解暑方式導致，舉例來說，原本在戶外的高溫環境下，一下子進入低溫涼爽的冷氣房；或者是大汗淋漓的狀況下，突然喝大量冷飲或沖冷水澡，使皮膚表面毛孔、微血管急速收縮，引起散熱不良，導致中暑。
中暑刮痧有訣竅 補充溫水助代謝
然而，不少人會利用刮痧除暑熱，但許秀慧強調，僅適用於中陽暑的狀況。準備刮痧時，先用乳液或是按摩油塗抹皮膚，輕輕刮即可，直到出現紫紅色痧點就應停止；刮完後，因為毛孔打開，體內熱氣、水分都會散失，這時一定要喝杯溫開水，不僅補充流失的津液，也有助代謝物排出。
刮痧的方向，應從「督脈」開始刮，沿著脖子、肩膀、背部，由上往下瓜；接著刮「膽經」，沿著肋間往背部邊緣刮；最後則是刮膀胱經，由上往下刮。
降暑食物立大功 避免中暑這樣做
若無法進行刮痧者，許秀慧建議可吃降暑食物，最為推薦的是西瓜，因其具有清熱生津效果，水分含量也高；或者可以喝點綠豆湯加上蓮子，酸梅湯、綠豆薏仁湯的消暑效果也很好。但要注意，因為降暑食物通常較為寒涼，症狀解除後就不宜多吃了。
若要避免中暑，常在戶外工作或運動的人，應每小時喝2至4杯的水，每杯240c.c.，每天至少2000c.c.，且盡量不要在正中午時段運動或工作；不慎出現嚴重的中暑症狀時，應立即送醫，在送醫治療前，盡可能在30分鐘內替患者降溫，如：將患者移到陰涼處，脫掉多餘的衣物、若沒有出現噁心、意識不清的狀況，可以喝點運動飲料或0.1％的食鹽水補充電解質及水分、讓患者平躺，下肢高於頭部位置，有助血液回流，或者準備泡冷水的冰毛巾，敷在患者頸部、腋下、鼠蹊部等溫度較高的位置，也可持續往患者身上灑水降溫，直到救護車來。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54329
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