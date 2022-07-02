三伏貼治久咳、過敏，連長新冠都適用！2022快把握最佳時段

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隨著確診新冠病毒的患者越來越多，也陸續有康復者出現染疫後產生的後遺症、長新冠現象，影響康復者的身心狀態，包括極度疲倦、胸痛胸悶以及缺乏記憶力、注意力等「腦霧」症狀、關節痛，以及其他心臟、肺、腎臟和腸道損害等等。
根據英國國家統計局的數據，全英國大約有150萬人受到新冠後遺症困擾超過4週，其中超過7成在3個月仍有長新冠症狀，甚至有將近5成患者距離確診至少超過1年。值得注意的是，長新冠症狀與急性感染時的病情嚴重程度沒有明顯關聯，輕症患者也可能出現長期症狀。
溫熱「三伏貼」有助於病邪外透
童綜合醫院中醫部主任洪晨昕指出，從中醫觀點，病後正是滋養身體的關鍵時機，「三伏貼」是一種穴位敷貼療法，利用1年之中陽氣最為充足的時節，以藥餅敷貼在合適穴位上，藉由溫陽藥力，從身體深處將病邪外透，讓身體受損機能得以恢復平衡，避免在季節交替，身心被壓力影響時，誘使病邪再度復發。
洪晨昕表示，今年歲次是壬寅，在國曆7月16日會進入初伏，之後1個月內就是適合三伏貼的時節，必須要接受3次敷貼才算完成療程。另外為了因應新冠病毒，除了傳統配方，也針對慢性病與年長患者，增加設計了滋補配方；兒童與青少年則以「耳珠療程」加強藥力，協助民眾從根本驅除病邪。
雖然有助於調養身息，但洪晨昕提醒，三伏貼是透過皮膚吸收藥性，使得陽氣得以深入，所以敷貼的藥餅會有一定程度刺激性，以下幾種對象不太適合：
- 孕婦
- 1歲以下幼兒
- 正值急性發炎感染患者
- 皮膚敏感者
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：三伏貼治過敏、久咳！2022把握「這最佳時段」新冠後遺症也適用
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54327
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