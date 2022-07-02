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三伏貼治久咳、過敏，連長新冠都適用！2022快把握最佳時段

三伏貼治久咳、過敏，連長新冠都適用！2022快把握最佳時段
三伏貼治久咳、過敏，連長新冠都適用！2022快把握最佳時段

健康醫療網

2022-07-02 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中醫有「冬病夏治」的觀念，由於冬天比較冷，容易引起過敏性疾病，甚至演變成支氣管炎或是呼吸道疾病，身體較虛的人也容易不小心感冒。為了增強抵抗力，會在夏天最熱「三伏天」敷貼「三伏貼」，加強體內代謝循環，改善呼吸道疾病。

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新冠後遺症不調理，拖1年也難治

隨著確診新冠病毒的患者越來越多，也陸續有康復者出現染疫後產生的後遺症、長新冠現象，影響康復者的身心狀態，包括極度疲倦、胸痛胸悶以及缺乏記憶力、注意力等「腦霧」症狀、關節痛，以及其他心臟、肺、腎臟和腸道損害等等。

根據英國國家統計局的數據，全英國大約有150萬人受到新冠後遺症困擾超過4週，其中超過7成在3個月仍有長新冠症狀，甚至有將近5成患者距離確診至少超過1年。值得注意的是，長新冠症狀與急性感染時的病情嚴重程度沒有明顯關聯，輕症患者也可能出現長期症狀。

溫熱「三伏貼」有助於病邪外透

童綜合醫院中醫部主任洪晨昕指出，從中醫觀點，病後正是滋養身體的關鍵時機，「三伏貼」是一種穴位敷貼療法，利用1年之中陽氣最為充足的時節，以藥餅敷貼在合適穴位上，藉由溫陽藥力，從身體深處將病邪外透，讓身體受損機能得以恢復平衡，避免在季節交替，身心被壓力影響時，誘使病邪再度復發。

洪晨昕表示，今年歲次是壬寅，在國曆7月16日會進入初伏，之後1個月內就是適合三伏貼的時節，必須要接受3次敷貼才算完成療程。另外為了因應新冠病毒，除了傳統配方，也針對慢性病與年長患者，增加設計了滋補配方；兒童與青少年則以「耳珠療程」加強藥力，協助民眾從根本驅除病邪。

雖然有助於調養身息，但洪晨昕提醒，三伏貼是透過皮膚吸收藥性，使得陽氣得以深入，所以敷貼的藥餅會有一定程度刺激性，以下幾種對象不太適合：

  • 孕婦
  • 1歲以下幼兒
  • 正值急性發炎感染患者
  • 皮膚敏感者
「三伏貼」屬於自費療程，非健保給付範圍，並且有時令限制，每個人是否適合三伏貼療程，仍需至中醫門診由專業醫師診斷並施行。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：三伏貼治過敏、久咳！2022把握「這最佳時段」新冠後遺症也適用



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54327

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