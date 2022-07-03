少年詐欺、妨害秩序比例上升　家扶提「安心三劑」保護少年

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據《少年生活與法律觀念問卷調查》顯示，少年每月平均可使用金錢為1,329元，且以生活及學習用途為使用多數；然當感覺金錢不夠時，兒少就會想要自己賺錢，其中超過1/3少年有這想法，高中職階段更近半數。
而近年「詐欺背信」穩居少年觸法類型首位，此犯罪性質以詐取錢財為目的，少年雖在詐欺相關法律有高度認知，然缺乏社會經驗或困於急切的金錢需求，即使有觸法疑慮，但在精心話術與推聳下就容易漏網。
少年觸法行為 留意不適當從眾行為或好奇心趨使
《少年生活與法律觀念問卷調查》指出，有近三成少年認為「聚眾生事」非屬觸法行為，近兩成少年同意「面對衝突談判，多找一些人，有助壯大氣勢」。調查也發現，有11.5%的少年會隱瞞家人參加危險活動；且曾跟朋友或同學一起做觸法事情的少年，多為「好奇有趣而嘗試」、「覺得很酷」、「可以宣洩情緒」。
少年警察隊陳必豪督導員分享，實務上的觸法少年本性多是善良，未必真心想做不好的事，其觸法發生原因很多，包括缺乏法令常識、誤信同儕慫恿、情緒衝動難以控制等；另一方面來說是不夠成熟，不懂得保護自己。這時候就需要法律來提醒少年一下，願意接受輔導大部分都是有機會改善。
「安心三劑」防護有力 助少年快樂且獨立成年
逢迎接即將到來的暑期，少年生活接觸面更多元寬廣，家扶基金會提出「安心三劑防護有力」：1、「基礎劑」知法守法：具備法律知識，落實於行為中；2、「快篩劑」遠離陷阱：主動諮詢求助，作出正確判斷；3、「加強劑」關懷防護：家人支持關心，陪伴並助發展。以知法守法、遠離陷阱、關懷防護的，幫助少年正確行為、遠離風險、邁向快樂且獨立自主的成年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54296
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