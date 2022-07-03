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中西醫合療處置急症　花蓮慈濟成效佳

中西醫合療處置急症　花蓮慈濟成效佳
中西醫合療處置急症　花蓮慈濟成效佳

健康醫療網

2022-07-03 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】中西醫學發展至今，在不少民眾的印象中，認為中醫擅長調理，主要治療慢性疾病，而西醫則擅長治療急症、重症。然而，這樣的認知並不正確，事實上，花蓮慈濟醫院在近年來推動中西醫合療及中醫急症處置，均取得了不錯的成果。

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中醫介入2急症處置　治療效果佳

花蓮慈濟醫院何宗融副院長兼中醫部主任指出，在中醫急症處置方面，其實中醫對於緩解腸胃炎和運動傷害等急性疼痛方面，也有很好的效果，針對急診常見病症，藉由中醫介入處置，達到減輕急診壅塞，減少病人反覆進出急診或治療於急診觀察區的目的。

何宗融副院長以針灸為例，有時用上西醫藥嗎啡仍無法解決的急性疼痛問題，透過針灸可幫助快速舒緩，利用針灸對急性疼痛有立即性的效果，讓病人舒緩疼痛。

中醫早介入治療　復原效果加乘

在中西醫合療方面，何宗融副院長舉例來，過去無論是感染、創傷所造成的腦傷病人，在西醫開完刀後，就等著病人醒來，但現在中醫在這個階段可扮演積極角色，經由望聞問切診治後，配合針灸醒腦開竅，刺激腦部活動，與活血化瘀的中藥，充分發揮中西醫合療照護的優勢。

臨床經驗更顯示，不論是腦傷還是中風，在急性、治療及療養期，以中醫針灸、中藥越早介入治療，可「醒腦開竅」刺激腦部活動，促進腦血循環，使腦中風病人的復原效果加乘；且研究統計，透過針灸治療，病人再次中風的機會大幅度降低。

中西醫合療　提升治療成效

何宗融副院長強調，中西醫學之間不應對立，如能互相交流，取長補短，有助促進人類醫學發展，證實醫學確實不分中西方，唯有跨越思維邏輯的隔閡，才能打開視野，共同促進人類的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54297

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