顏損者飽受眼光歧視　附議促進「國家臉部平權日」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陽光血管瘤病友黃立丞，從小在顏面及口腔內部就有血管瘤，常因治療導致咀嚼食物變得困難，身為藥劑師的媽媽不忍孩子無法進食，營養攝取不足，因而選擇高營養價值的黑木耳、杏仁，手工熬煮、攪拌，直到原料完全化開，才能使飲品從針筒順利送入立丞的口中；長大後立丞也曾在職場上因血管瘤的外貌遭受就業歧視，他曾在餐飲業工作服務客人時，被主管勒令聘用他的店長將他解雇，因為主管覺得立丞血管瘤的外貌「會嚇到客人，有礙觀瞻。」
以自身經驗推臉部平權 尊重每個人的不同
因此立丞決定自己創業成立養生品牌，將媽媽的愛與對家人健康的堅持傳遞給更多人，同時因為自己從小身為顏損兒的經驗，立丞也對推動「臉部平權」不遺餘力，每個人無論是否有顏損，都有其專業與夢想，而這個社會就應該尊重每個不一樣的人，提供公平的機會，讓實力說話。
通過「臉部平權日」 一起連署來支持
陽光基金會執行長舒靜嫻表示，若臉部平權日被主管機關內政部指定為國家紀念日，國家每逢5月17日就必須「慶祝或舉辦活動」形式、推廣和經費，都會由目的事業主管機關和有關機關去討論施行。附議5,000通過成案是讓國家正視人民權利的第一步，期待讓在台灣生活的每個人無論顏面外觀如何，都有成為自己、實踐自己的機會與環境。
「國定臉部平權日」連署網址：https://lihi1.com/9km6s
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54313
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw