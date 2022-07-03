COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

顏損者飽受眼光歧視　附議促進「國家臉部平權日」

顏損者飽受眼光歧視　附議促進「國家臉部平權日」
顏損者飽受眼光歧視　附議促進「國家臉部平權日」

健康醫療網

2022-07-03 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】陽光基金會進行最新一輪「臺灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，結果顯示，約有15%民眾，相當於每7人中會有1人（全台約有290萬人）曾因外貌遭受不友善對待，與2019年調查相比未見改善，許多人最常在求學、就業階段被品頭論足，外觀有顯著特徵者更容易因此喪失機會。因此，制定「國家臉部平權日」提案「公共政策網路參與平臺」，如成案進入行政程序，台灣將有望成為世界第一個有政府加入推動「臉部平權」的國家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
血管瘤病友分享　常接收歧視眼光

陽光血管瘤病友黃立丞，從小在顏面及口腔內部就有血管瘤，常因治療導致咀嚼食物變得困難，身為藥劑師的媽媽不忍孩子無法進食，營養攝取不足，因而選擇高營養價值的黑木耳、杏仁，手工熬煮、攪拌，直到原料完全化開，才能使飲品從針筒順利送入立丞的口中；長大後立丞也曾在職場上因血管瘤的外貌遭受就業歧視，他曾在餐飲業工作服務客人時，被主管勒令聘用他的店長將他解雇，因為主管覺得立丞血管瘤的外貌「會嚇到客人，有礙觀瞻。」

 以自身經驗推臉部平權　尊重每個人的不同

因此立丞決定自己創業成立養生品牌，將媽媽的愛與對家人健康的堅持傳遞給更多人，同時因為自己從小身為顏損兒的經驗，立丞也對推動「臉部平權」不遺餘力，每個人無論是否有顏損，都有其專業與夢想，而這個社會就應該尊重每個不一樣的人，提供公平的機會，讓實力說話。

通過「臉部平權日」　一起連署來支持

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，若臉部平權日被主管機關內政部指定為國家紀念日，國家每逢5月17日就必須「慶祝或舉辦活動」形式、推廣和經費，都會由目的事業主管機關和有關機關去討論施行。附議5,000通過成案是讓國家正視人民權利的第一步，期待讓在台灣生活的每個人無論顏面外觀如何，都有成為自己、實踐自己的機會與環境。

「國定臉部平權日」連署網址：https://lihi1.com/9km6s



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54313

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中西醫合療處置急症　花蓮慈濟成效佳

少年詐欺、妨害秩序比例上升　家扶提「安心三劑」保護少年

待在室內也會中暑？溫差大毛孔收縮不排汗　醫師3招秒解

三伏貼治久咳、過敏，連長新冠都適用！2022快把握最佳時段

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀