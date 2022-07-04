衛生局「非常時期更要非常護眼」繪畫徵選活動開跑

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依據衛生福利部國民健康署幼兒園大班升小一、小一升小二及小六升國一的暑假，為孩子發生近視的前3波高峰，為了不讓快樂的暑假變成孩子近視的溫床，臺北市政府衛生局及教育局特別辦理視力保健畫作徵選活動，邀請就讀臺北市國小及幼兒園學童，以「非常時期更要非常護眼」為主軸，透過畫筆及繽紛的色彩，於畫紙呈現「線上學習」或「防疫新生活」之護眼妙招，作品可透過校方統一送件，或自行繳件至「111年度視力保健繪畫徵選活動 畫作小組」（地址：臺北市忠孝東路1段76號12樓之2，線上報名後親送或郵寄均可，活動網址：https://kideyecare.com/），另為鼓勵孩子踴躍報名參加，前100名完成報名者，可獲得實用宣導品1份，活動總獎金超過新臺幣12萬元，歡迎臺北市國小及幼兒園小朋友一起來大展身手，與臺北市政府一起在非常時期、更要非常護眼！完整報名簡章請上臺北市衛生局網站（網址：https://reurl.cc/d235Wg）查詢，亦可於線上畫廊，瀏覽110年精彩的獲選作品（網址：https://reurl.cc/VDxXz6）。
控制「距離」和「時間」 護眼學習無界限
依據臺北市衛生局102年至110年學童用眼行為資料發現，「近距離且長時間用眼」為影響臺北市國小學童近視度數變化之最關鍵因素，進一步分析發現，僅約2成學童於近距離用眼行為時維持「正確坐姿」。提醒家長，桌椅高度除應依照孩子身高調整，椅上雙腳應能輕鬆著地，端坐時雙眼距離桌面應有35公分以上，也建議學童可運用愛眼元氣操（https://reurl.cc/9rZOrx），於課間伸展身體肌肉，強化核心肌群力量；眼睛注視螢幕時睫狀肌持續收縮緊繃，長久下來將造成視力傷害，北市衛生局黃世傑局長表示，疫情後兒童使用3C及久坐時間增加，戶外活動（陽光曝曬）時間減少，使用3C產品學習時，周圍環境燈光更要充足適當，不建議使用小螢幕的3C產品做為學習工具，太亮或太暗都容易造成眼睛疲累，應調整對比度讓螢幕光線柔和，建議使用夜間模式或過濾藍光模式，注視螢幕每30分鐘就要休息10分鐘，可利用計時器或鬧鐘提醒，並強迫中斷用眼時間、休息轉換視距，讓眼睛獲得充分的放鬆。
北市兒童專屬健康服務延長到111年底
【小六生高度近視防治服務】臺北市政府衛生局提供就讀臺北市國小一至六年級學童每年1次專業視力檢查服務（六年級應屆畢業生原服務期限至畢業當年度6月30日止），檢查項目包括：「散瞳前驗光」、「裸視視力」、「最佳矯正視力」、「裂隙燈檢查」及「散瞳後驗光」等；現因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，民眾自發性的減少不必要的外出，各級學校亦於上半年滾動式實施線上教學，為維護110學年度六年級國小應屆畢業生的權益，服務期限特別延長至111年12月31日，請家長及學童安心防疫，護眼護照（或護眼卡）也請繼續留存，年底前至眼科特約醫事機構都還享有此項福利。
【小一生牙齒塗氟防齲服務】為促進兒童口腔健康，除中央提供未滿6歲的兒童半年1次免費牙齒塗氟外，臺北市政府衛生局額外提供就讀本市國小一年級學童，補助牙醫師到校塗氟防齲服務，惟因疫情影響，部分學校暫停到校塗氟服務，為維護110學年度下學期國小一年級學童牙齒塗氟權益，尚未完成學童塗氟服務的學校，可延長至111年12月31日前辦理，若學童無法在校完成塗氟，家長可持「臺北市國小一年級學童免費牙齒塗氟及口腔檢查紀錄表」至北市塗氟合約醫療院所接受牙齒塗氟防齲服務，以強化兒童口腔健康。
111年視力保健畫作徵選活動詳情、臺北市高度近視防治衛教資訊及眼科合約醫療院所請上臺北市政府衛生局網站/主題專區/兒童及青少年保健（網址：https://reurl.cc/zZaj2N)查詢或逕洽臺北市民當家熱線1999轉分機1832、1817；防疫期間，為避免群聚及久候，請記得先向合約醫療院所預約檢查時間，全程配戴口罩、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節。如出現發燒或呼吸道症狀，除另行就醫外，請在家中休息，避免前往合約醫療院所進行檢查，最新疫情資訊，請至臺北市嚴重特殊傳染性肺炎專區（網址：https://www.gov.taipei/covid19/）查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54304
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