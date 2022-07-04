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吃魚竟會增加「患皮膚癌風險」？營養師建議3招防治黑色素瘤

吃魚竟會增加「患皮膚癌風險」？營養師建議3招防治黑色素瘤
吃魚竟會增加「患皮膚癌風險」？營養師建議3招防治黑色素瘤

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-04 10:30:44

許多人都推薦在飲食中加入魚肉，因爲魚肉富含Omega-3不飽和脂肪酸，有助抗發炎與心血管健康。但近期美國一項研究顯示，多吃魚類卻會增加罹患皮膚癌風險。

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根據外媒WebMD報導，研究人員追蹤超過49萬名老年人，發現其中魚類攝入量最高20%的人，在15年內患上皮膚癌的風險比其他人高出四分之一。儘管如此，專家們強調，研究結果只顯示了魚類與黑色素瘤的相關性，不能將責任完全歸咎於海鮮。

▲ 研究顯示多吃魚類恐增加罹患皮膚癌風險。（示意圖／Pixabay）

美國密歇根州大急流城Mercy Health Lacks癌症中心的腫瘤學營養師艾美（Amy Bragagnini）説明，魚依然是一種健康的蛋白質來源，與心臟和大腦健康有直接關係，因此專家通常建議人們每週攝取兩份4盎司的魚，並直言「我不會因為黑色素瘤風險，而告訴人們不要吃魚」。

至於為什麼魚會與黑色素瘤有關，有一種説法是，魚體內的污染物，例如汞和多氯聯苯，在某些魚中的含量較高，而汞與黑色素瘤和其他皮膚癌的風險增加有直接關聯。

Pixabay
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▲ 營養師建議人們改變生活方式以預防黑色素瘤。（示意圖／Pixabay）

如何預防黑色素瘤增生

對於黑色素瘤，營養師艾美建議人們從改變生活方式做起。

 

一、攝入大量植物性食物

植物性飲食例如蔬菜、水果、豆類、堅果和富含纖維的穀物，對身體有正面影響。

二、改變魚類的烹調方式

她建議烘烤或蒸而非油炸魚，因為油炸會耗盡「好的脂肪」，吃下肚反而吸收不到營養。

三、防曬

防曬依然是預防惡性黑色素瘤的基本方式，專家建議避免過長時間曝曬，因爲紫外綫才是黑色素瘤的根本原因。人們應定期檢查自己皮膚，看看身上是否有黑色素瘤、長出新的痣，或是原有的痣出現任何變化。

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